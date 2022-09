Letizia di Spagna si è lasciata andare a un gesto inaspettato. Il retroscena spiazzante sta facendo il giro del mondo: colpo di scena stupefacente.

Icona di stile, Letizia di Spagna non smette mai di stupire. 50 anni appena compiuti, moglie del Re di Spagna Felipe, non mancano le occasioni in cui finisce al centro dei riflettori con le sue scelte non solo in fatto di look. Certo che per la maggior parte delle volte sono i suoi abiti a far parlare: alla stregua di Kate Middleton e Beatrice Borromeo, la Ortiz è amata per i suoi outfit capaci di unire glamour ed eleganza.

Sempre sofistica, nonostante sfoggi uno stile classico riesce comunque a renderlo fashion grazie a dettagli di stile unici. Non mancano poi occasioni in cui osa – a differenza della suocera sempre molto coperta – mostrando le sue curve perfette nonostante lo scorrere del tempo. Questa volta, invece, non è il suo stile a finire nel mirino, ma bensì un suo gesto.

Letizia di Spagna, si lascia andare: gesto inaspettato

Dopo aver preso parte ai funerali della Regina Elisabetta ed essere volata a New York per alcuni appuntamenti, Letizia di Spagna è sbarcata a un evento ufficiale legato al progetto sociale Euros From Your Salary, iniziativa promossa dal Banco Santander Social Projects.

Per l’occasione si è mostrata elegantissima, ma a finire nel mirino è un suo gesto. In prima fila per seguire la manifestazione, durante la serata nel segno del sociale si è alzata per stringere tra le sue braccia una persona speciale.

Letizia di Spagna infrange il protocollo e mostra il suo lato sconosciuto

È Marujita la signora finita tra le braccia della Ortiz. 91 anni, beneficiaria dell’organizzazione Grandes Amigos, è stata inondata dall’amore della Regina Consorte.

La moglie di Felipe ha abbracciato la 91enne con molto trasporto, dopo che è stata lei a chiederle questo regalo.

Così è stato tuttavia infranto il protocollo reale che vieta contatti tra i Royal e le persone comuni.

Ma Letizia non si è curato di questo dettaglio, mostrando in questo modo il suo lato più sensibile. Sempre tutta di un pezzo, impeccabile in ogni occasione, questo suo aspetto così dolce è venuto allo scoperto, lasciando tutti senza fiato, inteneriti dalla scena, tanto che il gesto sta facendo il giro del mondo.

