Armando Incarnato e le “avances” di Riccardo Guarnieri: “vogliamo prenderci un caffè?”. Paralisi in studio

A “Uomini e Donne” le esternazioni di Riccardo Guarnieri mandano in tilt lo studio: il cavaliere si è rivolto ad Armando Incarnato con termini piuttosto espliciti!

Anche l’interesse nei confronti della tronista Federica, per Riccardo Guarnieri, si è concluso con un nulla di fatto. Il tarantino, protagonista indiscusso delle dinamiche a “Uomini e Donne”, aveva esternato i suoi apprezzamenti alla casertana fin dalla prima puntata della corrente edizione.

Maria De Filippi, a questo proposito, era stata però perentoria. “Se vuoi conoscere Federica devi sederti tra i corteggiatori” lo aveva messo in guardia la conduttrice, che con le sue parole aveva sortito immediatamente effetto sul tarantino.

L’ex di Ida, infatti, aveva rapidamente ritirato le sue avances accampando la seguente scusa: “avrei bisogno di un segno da parte di Federica“. Eppure, anche a fronte delle dimostrazioni ricevute dalla Aversano, Guarnieri non sembrerebbe avere più intenzione di corteggiarla.

A smascherare l’ex della Platano ci ha pensato Armando Incarnato, da sempre suo acerrimo nemico, che ad un certo punto della registrazione si è sentito rivolgere una domanda davvero sconvolgente. Riccardo, paralizzando il pubblico, gli ha chiesto proprio di…

“Uomini e Donne”, bufera in studio per le esternazioni di Riccardo Guarnieri: sono tutti contro di lui

Federica Aversano, come l’appuntamento odierno con “Uomini e Donne” ha abbondantemente dimostrato, è stata molto chiara nei confronti del cavaliere. “Se vuoi sederti tra i corteggiatori un caffè me lo prendo volentieri“: questo il segnale che Guarnieri, nelle precedenti puntate, affermava di star aspettando.

La marcia indietro ingranata da Riccardo, successivamente all’invito della tronista, ha mandato su di giri l’intero studio. In primis l’opinionista Gianni Sperti, che non ha mancato di rimproverare a Riccardo la sua indecisione: “cambi idea da un momento all’altro, nemmeno tu sai cosa vuoi!“.

Al corteo di accusatori si è accodato anche Armando Incarnato, da sempre acerrimo rivale del tarantino, che non gli ha risparmiato le proprie critiche. Secondo il partenopeo, Guarnieri avrebbe timore di perdere il proprio posto tra gli over nel caso in cui Federica, dopo averlo conosciuto, dovesse decidere di non proseguire la frequentazione.

Riccardo, nell’intento di provocare Armando, ha replicato alle sue accuse al veleno in questi termini: “ma pensi sempre a me? Vuoi che vengo a prendermi un caffè a casa tua?“. La risposta di Incarnato, che ha paralizzato gli spettatori, non ha lasciato scampo al tarantino.

Armando Incarnato pietrifica il rivale: la risposta che lo ha messo a tacere di fronte a tutti

Pur essendo l’irascibilità di Armando un fatto ormai noto ai telespettatori di “Uomini e Donne”, il cavaliere sembra aver iniziato la stagione con tutt’altro spirito.

Anziché sollevarsi duramente contro Riccardo, Incarnato gli ha rifilato una risposta inequivocabile, che non ha lasciato scampo al rivale.

“a casa mia entra solamente chi merita. il caffè te lo vai a prendere con qualcun altro”.

Lo studio, fino a quel momento rimasto in silenzio ad ammirare lo scontro, è esploso in un boato di approvazione nei riguardi del partenopeo. Guarnieri, ormai, sembra non convincere più nessuno.

