A pochi giorni dalla pubblicazione del libro, spunta una rivelazione sul caso di Anthony Bourdain, c’entra Asia Argento

Sono passati quattro anni da quando Anthony Bourdain si è tolto la vita mentre era in Francia a girare la serie Cucine segrete per la CNN. Era l’8 giugno 2018. Tra poco uscirà una biografia non autorizzata sul caso che prende il nome di Down and Out in Paradise: The Life of Anthony Bourdain, scritta dal giornalista Charles Leerhsen ed edita da Simon & Schuster.

Qui apparirà anche Asia Argento con la quale qualche ora prima di morire, Anthony aveva scambiato alcuni messaggi.

Anthony Bourdain, chi era e perché è morto

Classe 1956, americano, Anthony Bourdain era un cuoco, gastronomo, scrittore e personaggio televisivo molto legato ad Asia Argento.

I due sono stati insieme per poi separarsi poco prima del suo suicidio di cui non sappiamo i motivi. Lo chef prima di conoscere l’attrice è stato sposato due volte. La cucina era la sua passione, poi diventata una parte del suo lavoro che l’ha fatto viaggiare e scoprire ogni parte del mondo.

A metà ottobre uscirà il libro che racconta la sua storia, ma a quanto pare la pubblicazione non è stata consentita dalla sua famiglia e il fratello avrebbe rivelato che si tratta di una fiction diffamatoria.

Anthony Bourdain e Asia Argento, gli ultimi messaggi prima del suicidio

Dopo quattro anni dal suicidio di Bourdain e poco prima della pubblicazione della sua biografia, scoppia il caso che sta facendo molto discutere e che pone nel mirino l’attrice Asia Argento.

A quanto pare nel libro sono stati riportati gli ultimi momenti di vita dello chef Anthony che poco prima di suicidarsi si sarebbe scambiato qualche messaggio con la sua ex. Bourdain avrebbe detto

Bene. Non sono geloso.Non sei una mia proprietà. Sei libera. Come ho detto. Come ho promesso… Ma sei stata sconsiderata con il mio cuore. Con la mia vita.

E Argento avrebbe risposto

SMETTILA DI ROMPERMI LE PA***

Al New York Times, però, l’attrice avrebbe dichiarato di aver vietato all’autore del libro la pubblicazione di quei messaggi. Eppure, le cose sono andate diversamente e Anthony Bourdain viene descritto come “Un uomo isolato dagli amici e da ex moglie e figlia, ossessionato dalla forma fisica, sotto l’effetto degli steroidi anabolizzanti, dell’alcol, cliente di prostitute, lontano dalla vita quotidiana della figlia allora undicenne”.

