Tale e Quale Show, Rosalinda Cannavò dà forfait? L’annuncio è preoccupante: “devo proprio….”

“Tale e Quale Show”, Rosalinda Cannavò dà forfait all’ultimo minuto? Il messaggio apparso sui social getta i fan nel panico

Sembrava a dir poco entusiasta all’idea di prendere parte all’edizione 2022 di “Tale e Quale Show”, eppure qualcosa, nelle ultime ore, sarebbe drasticamente cambiato nella mente di Rosalinda Cannavò.

Per l’attrice – la cui popolarità è stata consacrata dall’avventura al “GF Vip” – l’aver accettato la proposta di Carlo Conti testimonia la volontà di dimostrare a tutto il pubblico televisivo le proprie abilità canore.

Come i fan hanno avuto modo di scoprire negli scorsi mesi, infatti, Rosalinda è anche un’eccellente cantante e interprete. Ma le recenti Instagram stories della Cannavò parrebbero aver gettato un’ombra sulla partecipazione della messinese a “Tale e Quale Show”. Cosa starebbe accadendo alla fidanzata di Andrea Zenga?

Fino a qualche giorno fa, Rosalinda Cannavò condivideva con entusiasmo ogni minimo aggiornamento che avesse a che fare con la sua avventura a “Tale e Quale Show”.

Felicissima di essere nel cast della trasmissione di Carlo Conti, l’attrice appariva impaziente di mettersi alla prova e di dimostrare ai telespettatori del talent show le proprie doti di cantante.

Eppure, le recenti Instagram stories condivise da Rosalinda sembrerebbero aver gettato un’ombra sulla sua avventura televisiva, che prenderà avvio proprio nella serata di domani, venerdì 30 settembre. “Devo proprio alzarmi?” scrive la Cannavò, prima di esternare davanti a tutto il pubblico il motivo del suo apparente “malessere”.

Cosa si sarebbe scatenato nella mente di Rosalinda Cannavò, prossima al debutto sul palcoscenico di “Tale e Quale Show”? Nulla di preoccupante, stando a quanto ammesso dall’attrice attraverso le Instagram Stories.

“Oggi prove generali, la prima in assoluto! speriamo di non aver bisogno di biochetasi o imodium (capite a me, me la sto facendo sotto)”.