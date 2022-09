Chiara Ferragni, situazione preoccupante: “se non guarisco dovrò…”. Il pubblico si stringe attorno a lei – VIDEO

Chiara Ferragni, lo stato di salute dell’influencer più famosa al mondo preoccupa i fan: purtroppo la situazione è molto delicata

Oltre 27 milioni di seguaci sul profilo di Instagram e quasi 6 milioni in quello di TikTok. Nel mondo degli influencer, Chiara Ferragni rappresenta un’icona ed un modello di riferimento inarrivabile.

Molti colleghi del settore, nonostante i ripetuti tentativi, stentano ad ottenere la medesima popolarità che l’imprenditrice si è guadagnata in anni e anni di duro lavoro.

Parallelamente, la relazione con l’altrettanto famoso e seguitissimo Fedez ha contribuito a consacrarne l’immagine. Al cospetto dei “Ferragnez”, tutte le altre coppie dello showbiz sbiadiscono inesorabilmente.

Chiara Ferragni, le sue condizioni di salute preoccupano i fan: il messaggio non lascia dubbi

I meravigliosi Fedez e Chiara, in questi sei anni di relazione, sono sempre stati l’uno il supporto dell’altra, sia nei momenti di massima gloria che nei periodi più difficili del loro percorso di vita.

Se fino a pochi mesi fa era il rapper a necessitare del sostegno della moglie (a fronte del tumore neuroendocrino che lo aveva colpito al pancreas), attualmente è l’influencer ad aver maggiormente bisogno dell’aiuto del marito.

Da qualche giorno, infatti, Chiara lamenta un’infiammazione acuta all’occhio che non ne vuole proprio sapere di passare. La Ferragni, che ha spiegato di aver ricevuto una ditata involontaria dal figlio Leone, si è recata soltanto oggi dal medico per valutare la gravità della situazione. A quanto sembra, la guarigione parrebbe essere parecchio più complicata del previsto.

L’influencer aggiorna i fan con un VIDEO: “se non guarisco devo…”

Dopo l’involontaria ditata ricevuta dal piccolo Leone e il conseguente gonfiore venutosi a creare nell’occhio, Chiara Ferragni ha dovuto necessariamente fare tappa dall’oculista.

Quanto rivelato dalla moglie di Fedez è ben più grave di quello che la modella si aspettava:

“Dovrò applicare il collirio e una crema per alcuni giorni, ma se farò ancora troppa fatica a tenerlo aperto dovrò mettere una benda”.

Un banale momento di gioco con il suo primo figlio, purtroppo, si è trasformato in un vero inferno per la Ferragni. I fan, che si sono immediatamente stretti attorno a lei, non hanno mancato di incoraggiarla: “vedrai che con il collirio passa tutto“, “dopo tre giorni non avrai più nulla!“.

