“Mi ha mandata in analisi”: Ambra Angiolini, le frasi su Max Allegri gelano il sangue…

Ambra Angiolini, la confessione agghiacciante su Max Allegri durante la terza puntata di Audition: la giudice si è sfogata così…

Colpi di scena ed esibizioni da mozzare il fiato durante l’ultima delle tre puntate di Audition ad “X Factor”. I quattro giudici, che hanno assaporato fino alla fine il piacere di lavorare insieme per l’ultima volta, hanno saputo fare squadra in modo impeccabile.

Dargen, Ambra, Fedez e Rkomi si sono trovati d’accordo anche quando, terminate le Audition vere e proprie, hanno dovuto riascoltare ben diciannove partecipanti che, stando alle precedenti esibizioni, non erano parsi meritevoli di passare direttamente alla fase dei Bootcamp.

Ma è stato proprio durante le audizioni che si è verificato il più grande colpo di scena della serata. Ambra Angiolini, trovatasi ad interagire con l’aspirante concorrente Samuel, ha fatto una rivelazione sconcertante sull’ex Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini paralizza il pubblico di “X Factor”: nessuno se lo aspettava da lei!

Il rapper Samuel, pur non avendo convinto i quattro giudici di “X Factor”, ha trovato sicuramente il modo di farsi notare durante l’ultima puntata delle Audition.

Il giovane concorrente, ancor prima di esibirsi, aveva infatti gridato a tutto il pubblico dell’Allianz Cloud la propria ammirazione per Ambra Angiolini. “Sei bellissima, sono qui solo per te” ha scherzato Samuel, a cui l’attrice ha replicato più che volentieri.

Non sottraendosi al siparietto messo in piedi dal concorrente, la giudice lo ha raggiunto sul palcoscenico per fargli una confessione a dir poco sconvolgente. Gli spettatori presenti alla registrazione, nell’ascoltarla, hanno letteralmente trattenuto il fiato.

L’attrice ha finalmente vuotato il sacco: la frecciatina a Max Allegri non passa inosservata

Dopo aver raggiunto il suo sfrontato corteggiatore Samuel sul palcoscenico di “X Factor”, Ambra Angiolini ne ha approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa di fronte a tutto il pubblico.

“Se non avessi fatto dodici mesi di analisi per colpa del mio ex, tu saresti stato sicuramente il prossimo!”.

Una frecciatina che non ha mancato di paralizzare il pubblico, e che, senza ombra di dubbio, era indirizzata all’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, a cui Ambra è stata legata per ben cinque anni. Nonostante non lo abbia nominato direttamente, la giudice ha esternato in maniera piuttosto chiara i propri sentimenti a riguardo.

