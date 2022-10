Eros Ramazzotti, che figuraccia per la figlia Aurora! È accaduto tutto in diretta: c’è il VIDEO

Eros Ramazzotti, che figuraccia per la figlia! Aurora ha “rimproverato” il papà proprio durante la diretta: abbiamo il video!

Sui canali social non si parla d’altro che di Aurora Ramazzotti e della sua – recentemente confermata – gravidanza. La figlia di Eros e Michelle, dopo aver fatto a lungo penare parenti e amici, ha finalmente ammesso quello che tutti i suoi followers, in realtà, avevano già compreso da tempo.

La 26enne, che diventerà mamma accanto al compagno storico Goffredo Cerza, non mancherà di tenere il pubblico aggiornato in merito al proseguo della gestazione.

I suoi genitori, parallelamente, si sono detti entusiasti all’idea di diventare nonni. Solamente oggi, tuttavia, papà Eros si è reso colpevole di uno sgarbo a dir poco imperdonabile nei confronti della figlia. L’increscioso siparietto si è verificato proprio durante la diretta di Radio Deejay.

Eros Ramazzotti, le parole sulla figlia in diretta a Radio Deejay: da rimanere paralizzati

Il rapporto che lega Eros e Aurora Ramazzotti è un rapporto fatto di complicità, passioni in comune e irrefrenabili risate.

In realtà, come dimostrato attraverso una Instagram story pubblicata stamani, la splendida conduttrice avrebbe ben poco di cui rallegrarsi a fronte del comportamento del padre. Le recenti esternazioni del cantante a Radio Deejay, infatti, non hanno mancato di lasciare di sasso la figlia Aurora.

Durante l’intervista a Deejay, Ramazzotti è stato interrogato in merito alla futura maternità della figlia. Ma proprio durante la diretta si è verificato un siparietto che la giovane Aurora, direttamente dal divano di casa, non si è risparmiata dal commentare.

Aurora Ramazzotti “umiliata” dal papà: il VIDEO

Quando ad Eros Ramazzotti è stato domandato quanti anni avesse sua figlia Aurora, l’ex marito di Michelle è parso andare completamente nel pallone.

dopo averci pensato su a lungo, Eros se n’è uscito con la seguente frase: “boo, è del 1996!”.

Una clamorosa gaffe che sua figlia, pur con toni ironici, non poteva esimersi dal commentare. “No vabbè lo amooo” scrive nelle Instagram stories la modella, che non è apparsa affatto arrabbiata con il suo papà. Di sicuro, Eros saprà come farsi perdonare dopo quanto andato in onda a Deejay…

