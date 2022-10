Luigi di Maio, che titolo di studio ha? La risposta è sconvolgente

Sapete qual è il titolo di studio di Luigi di Maio? Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’ex esponente del M5S

Dopo i risultati delle elezioni politiche 2022, Luigi Di Maio esponente del nuovo partito Impegno civico è scomparso dal web: addio a Tik Tok, Instagram e Facebook. Che fine ha fatto il politico?

Senza dubbio non ha centrato l’obiettivo, è uscito definitivamente dalle scene e dal Parlamento e adesso cosa farà? A quanto pare il suo futuro è ancora incerto, nell’attesa scopriamo alcuni dettagli sulla sua vita pubblica e privata.

Luigi Di Maio, in crisi con la fidanzata? I dettagli

Classe 1986, direttamente da Avellino, Luigi Di Maio è entrato energicamente nel panorama politico italiano ed ha tentato di lasciare il segno. Il sorriso è il suo biglietto da visita, che nel bene e nel male lo accompagna.

Lo stesso che ha fatto innamorare la sua Virginia Saba, con la quale ha avuto una relazione dal 2019. I due attualmente sembrano essersi lasciati, un’altra batosta da aggiungere a quella del risultato delle elezioni.

La coppia aveva definito il loro amore semplice e leggero basato sulla fiducia e il rispetto, chissà se oggi le cose stanno ancora così? L’ultima foto insieme sui social risale ad aprile quando Saba aveva scritto

un attimo di respiro

Luigi Di Maio e il titolo di studio

Luigi Di Maio è un politico italiano e dal 2019 Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Conte II e successivamente nel governo Draghi.

Ha iniziato la sua carriera politica diventando un big del Movimento 5 stelle per poi cominciare un nuovo percorso con Impegno Civico. Si è diplomato al liceo classico Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco nel 2004, ha poi intrapreso gli studi all’Università degli Studi di Napoli Federico II, prima con il corso di laurea in ingegneria informatica, fondando anche l’ASSI, Associazione Studentesca di Studenti in Ingegneria, successivamente con il corso di giurisprudenza.

Ha cambiato idea tante volte senza mai portare a termine nessun percorso di studio, ma portando avanti diverse attività come il giornalismo, ha poi lavorato come tecnico informatico, assistente alla regia, agente di commercio, cameriere, venditore ambulante di generi alimentari allo Stadio San Paolo di Napoli e manovale per l’azienda di famiglia.

