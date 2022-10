Royal Family al centro del gossip, Re Carlo III vuole il test del DNA: è scandalo a Corte!

Il nuovo sovrano inglese sta per prendere importanti provvedimenti legati alla sua vita privata, la decisione sembra ormai confermata.

Sono passati pochi giorni dal funerale di Elisabetta II e già il Regno inglese trema per via di nuove incredibili verità emerse tra i componenti della Famiglia Reale.

Il nuovo Re Carlo III si sta trovando a gestire moltissime incombenze burocratiche e istituzionali lasciategli in eredità dalla defunta madre. Una su tutte però forse lo sta impegnando più di altre per via di importanti voci che aleggiavano da tempo tra le sale di Palazzo.

Carlo III diviso tra scandalo e verità

La voce girava da moltissimi anni ma finchè era al trono Elisabetta II si era cercato di nascondere o quantomeno non fomentare questa diceria così invalidante per la stabilità della Corona.

Ora che invece la Sovrana è venuta a mancare, Carlo ha dovuto fare i conti con la realtà. Per anni si è parlato del fatto che Harry non fosse suo figlio, ma piuttosto frutto acerbo nato dalla relazione extraconiugale tra Diana e James Hewitt, ex scudiero della Regina.

Test del DNA a Harry: chi è il vero padre?

Che cosa c’è di vero in tutto questo? Come mai questa scomoda verità è venuta alla ribalta?

Il tabloid inglese Star ha dato per assodato che il Sovrano a breve convocherà a Corte i figli per svolgere il test del DNA.

È assodata la somiglianza di William ed Harry con Diana Spencer ma da sempre si vocifera che il secondogenito non abbia nessuna fattezza del padre ma piuttosto dell’ex scudiero, compresi i capelli rossi che la famiglia dell’uomo hanno da generazioni.

Non è stata comunicata la data ufficiale dell’incontro ma ad oggi è comunque confermata seguendo quello che i tabloid cercano di spiegare.

Tanto basta per gettare nuova carna al fuoco in questo giallo che dura da anni e che prosegue dalla separazione tra Carlo e Diana avvenuta nel 1992.

