Un medico di Verona è stato sbalzato dalla moto. I traumi gravi lo hanno portato alla morte. Il cordoglio dell’Ospedale.

Un incidente mortale per un giovane medico di Verona. Si è trattato di un incidente tra un’automobile e la moto su cui era in sella il giovane medico. Si tratta di Michele Pighi, cardiologo dell’Azienda Ospedaliera di Verona. La macchina con cui ha avuto un impatto era guidata da una donna residente nella zona.

Il giovane Michele Pighi, cardiologo di Verona, era in sella alla sua moto quando si è scontrato con l’automobile. L’incidente ha sbalzato gravemente l’uomo dalla moto causando un impatto gravissimo con i muretti del bordo strada. Allertati i soccorsi, l’uomo ha riportato gravi contusioni e traumi di grave entità ed è stato trasferito al Polo Confortini. Poco dopo l’ingresso in ospedale, per il giovane medico non c’è stato più nulla da fare.

Medico stimato, Michele Pighi è morto a causa di una pioggia insidiosa

L’impatto sarebbe stato causato, ieri mattina, a causa di una pioggia lenta e inesorabile. Michele Pighi, medico stimato dell’Ospedale di Verona stava recandosi nell’ospedale di Borgo Trento quando è andato a sbattere contro un’auto che aveva la freccia a destra. L’auto, che doveva svoltare, ha creato l’impatto del medico motociclista e Pighi sarebbe andato a sbattere contro un palo in ferro ai bordi della strada.

Tempestivi i soccorsi dei colleghi che non hanno potuto rimediare al grave incidenti. Traumi di gravissima entità derivati dallo schianto non hanno portato ad un miglioramento. L’uomo sarebbe entrato in ospedale con un codice rosso ed è deceduto in ospedale dopo poco tempo.

L’Azienda Ospedaliera piange il giovane Pighi “Una punta di diamante dell’èquipe..”

Disperato il cordoglio dell’Ospedale che piange la morte del giovane collega. Nel post Facebook, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona piange Michele.

“Una punta di diamante dell’èquipe che lo ricorda come una persona meravigliosa”

Il primario dell’Ospedale, collega ed amico di Michele Pighi avrebbe tentato di rianimarlo, senza successo. “Era come un figlio, sono sceso io stesso a tentare di rianimarlo”, come riferisce Leggo. Il dolore per la perdita è grande.

