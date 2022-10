Ladro di auto scappa e investe un ciclista, arrestato

Ruba diversi veicoli e scappa causando incidenti e urtando una pattuglia dei Carabinieri. ora sotto stato di alterazione è stato arrestato.

Un uomo in grave stato di alterazione avrebbe rubato tre autoveicoli e causando diversi incidenti stradali. L’uomo ha poi travolto un ciclista. Si tratta di un 19 enne, in evidente stato di alterazione, che questa mattina è stato arrestato.

Si chiama Steve Quintino ed era residente nella zona del Trevigiano. Dopo aver rubato tre auto, il giovane 19 enne avrebbe causato alcuni incidenti stradali, prima a Fonte e poi ad Asolo. Il ragazzo è stato poi prontamente arrestato dalla polizia. Nella fuga, avrebbe urtato anche una pattuglia dei Carabinieri che avrebbe fatto ribaltare nella corsa.

Mario Piva, ciclista di 67 anni, ha perso la vita nell’incidente

Si tratta di un uomo di 67 anni, appassionato di ciclismo, quello coinvolto nell’incidente in cui ha perso la vita. E’ avvenuto a San Zenone degli Ezzellini: lì, il ragazzo avrebbe tentato la fuga. Nella sua corsa, Steve Quintino avrebbe travolto ed ucciso il ciclista causando terrore nelle strade in provincia di Treviso.

Un episodio che ha causato grande malumore in strada e terrore tra i passanti. Si indaga quindi sulla dinamica dei fatti e sul motivo per il quale il ragazzo avrebbe dovuto rubare le automobili. Nel susseguirsi di incidenti causati avrebbe fatto ribaltare una pattuglia dei Carabinieri. Intanto, Steve Quintino è stato arrestato.

Il pirata della strada era in evidente stato delirante: “Ammazzatelo questo”, ecco le sue parole

Il ladro d’auto residente in Riese Pio X, in provincia di Treviso, aveva precedenti per furti e danneggiamenti. Le auto coinvolte nel furto sono quelle di 3 donne che possedevano una Honda Civic, un’Audi e una Ford KA. Questa sarebbe la macchina con cui avrebbe causato il ribaltamento dell’auto dei Carabinieri.

Quando è stato fermato dai Carabinieri avrebbe cominciato a urlare frasi inaspettate e dal tono delirante: “Non avrete più notizie di me”, avrebbe detto, come riporta Leggo. E ad un passante che si era fermato a guardare avrebbe urlato

Ammazzatelo questo

