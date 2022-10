Meghan Markle non smette mai di stupire: questa volta è finita nel mirino per una faida scoppiata con lo staff reale. Retroscena clamoroso.

Viene a galla un retroscena inquietante su Meghan Markle. Una vicenda segreta svelata nelle pagine del libro del giornalista Valentine Low, in uscita il prossimo 6 ottobre.

“Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown”, il titolo della pubblicazione scottante in cui si raccontano le vicende della Royal Family e non mancano all‘appello Harry e Meghan.

Tantissima la curiosità nello scoprire il contenuto del libro: come anticipazione ne sono usciti alcuni estratti, pubblicati sul Times, il cui focus è dedicato in particolare sul rapporto tra i Sussex e lo staff di Palazzo.

Prima che i Duchi si trasferissero in California, non sono mancati problemi con i dipendenti reali con cui avevano pessimi rapporti.

Meghan Markle: forti accuse, descritta nel peggiore dei modi

Il quadro della personalità della Markle che si evince leggendo le parole di Low non è di certo dei migliori, mettendo in luce aspetti poco affabili della reale.

Sposata dal 2018 con Harry, dopo solo due anni ha detto addio a Londra mettendo in scena la Megxit. Nel 2020 la coppia ha abbandonato gli obblighi di Corte, ricostruendosi una nuova vita in California al fianco dei figli Archie e Lilibet.

Da quel momento le cose con la Royal Family sono degenerate, tra liti costanti e accuse perenni. Emerge come la Markle non abbia avuto solo problemi coi i Windsor, ma anche con lo staff di Palazzo. In particolare molti dipendenti reali avrebbero avuto paura di lei.

Meghan Markle: definita sociopatica a narcisista, tutto Palazzo contro di lei

Pretese e comportamenti al limite del mobbing. Quando Meghan era ancora a Londra, per lo staff era un incubo. Molto altezzosa, non era altro che un capriccio vivente, tanto da far perdere la pazienza a Palazzo.

sociopatica e narcisista

Così è stata definita l’ex attrice della staff. Molti hanno lamentato come la sua influenza facesse male a Harry, anche lui diventato molto prepotente con i dipendenti reali, chiedendogli richieste ogni minuti nonché mandando e-mail di fuoco, in qualsiasi orario.

