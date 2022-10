Come ha reagito Eros Ramazzotti alla notizia di diventare nonno? Scopriamo insieme tutti i dettagli al riguardo: che sorpresa incredibile

Eros Ramazzotti è in tour e la scorsa settimana si è esibito all’arena di Verona dove ha lasciato tutti a bocca aperta, non solo per la sua grande performance ma anche per una sorpresa che ha emozionato il pubblico presente.

Il cantante diventerà presto nonno: Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza aspettano un bambino e dopo settimane di gossip e rumors al riguardo, è arrivata la conferma da parte dei diretti interessati.

Aurora Ramazzotti mamma, l’annuncio sui social

Circa un mese fa si era parlato di un test di gravidanza comprato da Aurora e Michelle Hunziker che aveva incuriosito molto il web. Fino a qualche settimana fa non sapevamo a chi appartenesse, ma la rivista Chi aveva dato un indizio affermando che l’influencer sarebbe diventata presto mamma. Nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati aveva mandato in tilt ancora di più i fan della coppia che si sono messi l’anima in pace solo lo scorso weekend, quando la figlia di Eros ha condiviso sui social un video strepitoso attraverso cui ha annunciato di essere incinta.

La reazione dei nonni

Dopo aver ricevuto la notizia, i follower di Aurora non hanno perso occasione di lasciare qualche commento e messaggio di auguri sotto al post pubblicato sui social.

E tutti erano in attesa di leggere le dediche da parte dei futuri nonni Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. Quella della conduttrice non ha tardato ad arrivare.

Così in un lungo post ha scritto

Che giornata ricca di emozioni. Chiaramente io lo sapevo già da tantissimo, però finalmente ha potuto dirlo anche Aury e adesso siamo liberi di essere felici. Lei è la mia bebè! Come fa a fare un bebè la mia bebè? La vita è meravigliosa!

Il cantante, invece, non è stato poi così scontato ed ha atteso il grande evento a Verona dove ha dedicato ad Aurora una canzone e un messaggio speciale davanti a tutti, affermando

Mi fai diventare nonno. Lo voglio sul palco con me, che sia maschio o che sia femmina. L’importante è che stia bene e venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo.

La futura mamma non è riuscita a trattenere le lacrime e le parole di Eros hanno fatto emozionare i presenti al concerto e tutti coloro che lo hanno seguito attraverso i social.