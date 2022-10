Luca Salatino e Antonino Spinalbese ai ferri corti: “la tua fidanzata lo sa?”. Nervi tesi al GF Vip

GF Vip, nervi tesi tra Antonino Spinalbese e Luca Salatino: ecco cosa è accaduto nel pomeriggio di domenica 2 ottobre

Non fanno assolutamente mistero del fatto di non sopportarsi, né durante le dirette del “GF Vip”, né in occasione delle loro interazioni quotidiane. Quest’oggi, domenica 2 ottobre, tra Antonino Spinalbese e Luca Salatino la tensione è parsa acuirsi pericolosamente.

I due, solamente qualche minuto fa, si sono trovati a punzecchiarsi vicendevolmente. L’ex tronista, che accusa Antonino di non essere sincero e di volersi nascondere dietro ad una maschera, non sembra proprio riuscire a digerire il suo comportamento.

L’ex di Belen Rodriguez, che fino a questa fase del suo percorso si è contraddistinto per la sua educazione ed il suo garbo, non si è trattenuto dal rispondere con una punta di astio. Le parole dell’hair-stylist, scelte accuratamente da quest’ultimo, hanno scatenato una reazione improbabile in Salatino.

Luca Salatino e Antonino Spinalbese ai ferri corti: “ma la tua fidanzata lo sa?”

Si sono trovati a disputare in completa solitudine una partita di biliardo, durante la quale la tensione tra i due si sarebbe potuta tagliare con un coltello.

Luca Salatino, ex tronista lanciato da “Uomini e Donne”, non fa mistero del fatto di non tollerare l’atteggiamento di Antonino Spinalbese. Quest’ultimo, a detta del romano, nasconderebbe la sua vera personalità sotto una maschera da “finto buonista”.

L’hair-stylist, punzecchiato dal coinquilino, gli ha rifilato una risposta a dir poco velenosa, a fronte della quale Salatino è rimasto letteralmente paralizzato. Per un attimo, attorno al tavolo del biliardo, i telespettatori sintonizzati con la diretta del “GF Vip” hanno temuto il peggio.

L’ex di Belen provoca il tronista: sale la tensione al “GF Vip”

“Ma la tua fidanzata lo sa che sei così malinconico?“: questa la provocazione che Antonino Spinalbese, dopo esser stato punzecchiato da Luca Salatino, ha rifilato senza mezzi termini all’ex tronista.

Quest’ultimo, punto sul vivo, ha aspettato solamente qualche secondo prima di replicare con toni indispettiti al compagno:

“Io non sono malinconico, ho i miei momenti. tu piuttosto sei peggio, perché vuoi nascondere chi sei veramente”.

I due, nonostante non siano ancora arrivati a scontarsi apertamente, sembrano a dir poco ai ferri corti. Siamo certi che la tensione venutasi a creare tra Antonino e Luca, nel corso delle prossime settimane, non potrà far a meno di esplodere clamorosamente.

