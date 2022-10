Silvia Toffanin, il gesto clamoroso verso Belen Rodriguez: fiumi di lacrime, il motivo è assurdo

Belen Rodriguez, l’intervista ai microfoni di “Verissimo” fa commuovere milioni di telespettatori: Silvia Toffanin e il gesto inaspettato!

La protagonista dell’appuntamento odierno con “Verissimo” è stata proprio l’amata showgirl Belen Rodriguez. Prima ospite della puntata di domenica 2 ottobre, la conduttrice ha ripercorso assieme alla Toffanin i momenti salienti della sua carriera e del suo privato.

L’argentina, poco dopo aver fatto il proprio ingresso in studio, ha confidato di star vivendo un periodo particolarmente felice della sua vita. “Sono finalmente serena dopo tanto tempo” ha confermato la modella, tornata a sorridere grazie al marito Stefano De Martino (al quale si è recentemente ricongiunta).

Durante la puntata di “Verissimo”, per l’ospite, le sorprese si sono susseguite senza tregua. Tuttavia, ad aver fatto sprofondare Belen in una valle di lacrime è stato proprio il gesto, inatteso, della padrona di casa Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin, il gesto clamoroso nei confronti di Belen Rodriguez: da lacrime

A “Verissimo”, il filmato che ha ripercorso la carriera di Belen Rodriguez era accompagnato, in sottofondo, dalle parole di una persona di cui l’argentina non avrebbe minimamente sospettato.

Si è trattato della conduttrice in persona, che ha voluto dedicare alla sua ospite una lettera toccante e strappalacrime, a corredo di immagini e spezzoni che ritraevano lo strabiliante percorso della Rodriguez all’interno del contesto dello spettacolo.

“Grazie per avermi mostrato passo passo il tuo cammino, per avermi mostrato quanto una donna può essere felice e può soffrire“: queste le parole che un’emozionatissima Silvia Toffanin ha rivolto alla collega. La reazione di Belen, rimasta letteralmente a bocca aperta, non mancherà di lasciarvi senza fiato.

La showgirl argentina si abbandona al pianto: fiumi di lacrime a “Verissimo”

Belen, commossa e lusingata dalle parole tributatele da Silvia Toffanin, non ha trattenuto la commozione nello studio di “Verissimo”.

La showgirl, con l’intento di ringraziare la padrona di casa, si è rivolta a lei in questi termini:

“Qui da te mi sono sempre sentita a casa, perché sei una donna che porta tanto rispetto alle altre donne”.

Anche per la presentatrice, i complimenti di Belen non sarebbero potuti apparire più lusinghieri di così. Commossa e in preda al pianto, la Toffanin ha mandato un tenero bacio all’argentina, che ha replicato esibendo il suo miglior sorriso.

TOTTI, ILARY E GLI ALIMENTI: NON C’E’ TREGUA . IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE IN BASSO