“La gioia”: Ornella Muti, travolta dalle emozioni: importante avvenimento, fan in tilt – FOTO

Ornella Muti ha condiviso un momento molto emozionante. Travolta dalla gioia, i fan sono felicissimi e non stanno più nella pelle. Cosa sta succedendo.

Fascino intramontabile e talento innato. Ornella Muti è uno dei nomi più noti nel settore dello spettacolo. Nata a Roma il 9 marzo 1955, all’anagrafe Francesca Romana Rivelli, ha costruito una carriera dagli incredibili traguardi, prendendo parte a molte pellicole e vincendo innumerevoli premi. Ha lavorato con pezzi da Novanta del mondo del cinema, tra attori e registi, tanto da diventare una delle attrici più conosciute in Italia.

Oltre alla carriera nello spettacolo, a catalizzare i riflettori anche la sua vita sentimentale. Con due matrimoni alle spalle – è stata sposata prima con l’attore Orano poi con Federico Fachinetti – è mamma di tre figli. In passato l’è stato attribuito anche un flirt con Adriano Celentano.

Una vita molto intensa, ancora oggi Ornella è sempre sul pezzo, tanto da non dimostrare assolutamente 54 anni. Nell’ultimo post di Instagram ha condiviso un momento di forti emozioni in cui è ritratta in tutta la sua bellezza.

Ornella Muti, sorriso a mille: grande novità, fan in tilt

La Muti ha raggiunto anche un grande seguito su Instagram dove racconta la sua vita sentimentale e personale.

A lasciare senza fiato questa volta una foto da un momento molto importante per lei. L’attrice si è mostrata sorridente al fianco di registi e assistenti che hanno lavorato con lei per la realizzazione di un cortometraggio.

La visione ha scatenato i fan, accorsi a mettere un tripudio di cuori per sostenere il nuovo progetto lavorativo dalla Muti. “Che gioia”, è solo uno dei tanti complimenti al post.

Ornella Muti: forti emozioni, momento importante

Un cortometraggio dedicato al tema degli abusi di minori. Questo quello su cui sta lavorando l’attrice romana: sul set si è mostrata divina, come sempre, sfoggiando un sorriso smagliante.

Cortometraggio

Con Ornella Muti

Le parole condivise dalla 54enne nella didascalia al post, composto da una serie di scatti in cui è ritratta mentre recita. Indosso una camicia azzurra e un pantalone bianco, nel look non mancano gli occhiali, ormai sua firma negli ultimi anni.

