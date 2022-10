Sanremo 2020, il vincitore e il gesto irreparabile di Morgan: cosa ci fu dietro

Festival di Sanremo 2020, il vincitore e il gesto irreparabile di Morgan nei confronti del collega Bugo: cosa ci fu dietro

Durante il Festival di Sanremo 2020 accadde qualcosa che il pubblico di Rai 1, a distanza di quasi tre anni, non sembra ancora aver compreso del tutto. Il 70esimo Festival della canzone italiana – il primo che vide la coppia Fiorello-Amadeus guidare la kermesse – venne vinto da Diodato con “Fai rumore“.

Secondo posto per Francesco Gabbani con “Viceversa“, terzi classificati i Pinguini Tattici Nucleari con il singolo “Ringo Starr“. Tra le grandi voci che si esibirono sul palcoscenico del teatro Ariston, parallelamente, vi fu un duo destinato a passare alla storia per motivi che nulla avevano a che vedere con la gara in sé per sé.

Stiamo parlando della coppia formata da Bugo e Morgan, che diedero spettacolo di fronte a tutti proprio durante la quarta puntata del Festival di Sanremo. Vi ricordate quello che accadde?

Sanremo 2020, Morgan cambia il testo di “Sincero” e fa infuriare Bugo: la scena che paralizzò Amadeus

Nella serata di venerdì 7 febbraio 2020, Bugo e Morgan sarebbero dovuti salire sul palco dell’Ariston per interpretare la loro “Sincero“, ma le cose andarono in maniera completamente diversa rispetto alle aspettative.

Morgan, infatti, intonò la prima strofa della canzone modificandone completamente il testo, senza far mistero di voler apertamente attaccare il collega. “…la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera” tuonava il cantante, mentre Bugo abbandonava il palco con gesti furiosi.

Il pubblico di Sanremo, ancora oggi, non sembra aver compreso le motivazioni alla base del gesto di Morgan, che ha conseguentemente determinato l’espulsione della canzone “Sincero” dalla gara sanremese. Solo a distanza di tempo siamo venuti a conoscenza della verità dei fatti.

Bugo e Morgan espulsi da Sanremo 2020: cosa ci fu dietro

Ad aver spinto Morgan a modificare il testo di “Sincero” sarebbe stato proprio il comportamento che Bugo, durante la serata delle cover, tenne nei confronti del collega.

Come riferito da Morgan in seguito, Bugo non rispettò quanto precedentemente deciso insieme a lui, decidendo di cantare anche delle parti di canzone che, in realtà, erano di competenza del frontman dei Bluvertigo.

A quel punto Morgan non esitò a mettere in atto la sua ripicca proprio durante la diretta della quarta puntata, di fronte a tutto il pubblico. Un momento che, al netto dell’espulsione dei due cantanti, garantì un’attenzione mediatica senza precedenti al Festival stesso.

