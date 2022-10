Tragedia a Matelica, in provincia di Macerata dove una donna, inconsapevole di essere incinta ha perso la sua neonata per complicanze.

Un allarme notturno quello che è pervenuto ai sanitari del 118. Si è trattato di un caso avvenuto all’interno di un’abitazione a Matelica, in provincia di Macerata. Una donna inconsapevole di essere incinta avrebbe tentato il parto in casa. Morta la neonata, la madre è stata portata in ospedale d’urgenza. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Portata in ospedale, la madre sarebbe in gravi condizioni

E’ stata trasportata d’urgenza all’Ospedale di Macerata dove ha presentato condizioni critiche e una grave emorragia. In questo momento la donna è stata stabilizzata dall’equipe medica. Un caso particolare sul quale indagano i carabinieri.

La neonata, partorita nel bagno dell’abitazione, sarebbe morta nei minuti successivi alla sua venuta al mondo. Una tragedia sulla quale indagano i carabinieri di Macerata. Una situazione grave quella della piccola che ha perso la vita nonostante i tentativi dei sanitari del 118. La donna, come riferiscono i Carabinieri che indagano sul caso, non era a conoscenza del suo stato di gravidanza. Il parto in casa è degenerato in una tragedia dato che alle 2 di notte sono stati avvisati i sanitari del 118 quando la piccola era già in condizioni critiche.

