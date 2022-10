“Domenica In”, Mara Venier riprende in diretta Loredana Lecciso: “Non nominarla!”. Succede il finimondo

Che cosa è accaduto ieri durante l’intervista tra la conduttrice e la compagna di Al Bano? La confessione ha davvero scioccato tutti i telespettatori.

La ripresa delle trasmissioni televisive è rientrata a pieno regime in questi giorni, compresa la messa in onda di “Domenica In” guidata dall’intramontabile Mara Venier che è giunta alla sua 14esima stagione, record assoluto battendo anche Pippo Baudo.

Ieri il programma ha avuto l’onore di avere in studio Loredana Lecciso che ha tirato le somme della sua vita attuale accanto ad Al Bano ed i figli Jasmine e Al Bano Junior.

Peccato che però l’aria si è fatta tesa quasi subito, tanto che Mara è stata costretta e riprendere la sua ospite con parole severe.

Mara Venier interrompe Loredana, telespettatori senza parole

La padrona di casa ha bloccato Loredana che stava per parlare anche della passata relazione di Al Bano con Romina Power.

Una confessione che però è stata prontamente bloccata sul nascere dalla stessa Mara che ha fatto sussultare la sua ospite ma anche gli stessi telespettatori che non si aspettavano una tale presa di posizione!

Zia Mara non si è mai esposta in questo modo verso la sua “amica” di salotto ma stavolta ha dovuto cambiare rotta e spiegare che ci sono stati dei cambiamenti repentini nel programma a cui anche lei si deve attenere da disposizione.

“Ci ha diffidati”, la risposta di Mara gela il sangue

Preferisco non nominare Romina, siamo state diffidate da fare il suo nome.

Svela Mara alla Lecciso che manifesta incredulità di fronte tale richiesta e confessione esplicita.

La conduttrice non esita a svelare il motivo ma non entra nel merito e non fa accenno al perché tale rapporto così stretto tra di loro si sia rotto così drasticamente.

Sono state infatti moltissime le volte in cui le due signore si sono parlate nello studio di “Domenica In” e hanno riso e pianto di passate vicende personali, come quella della morte della sorella di Romina, Taryn.

Ha terminato poi con un sarcastico messaggio alla diretta interessata, quasi a ironizzare sulla sua richiesta così bizzarra di non nominarla in trasmissione: “Tranquilla Romina, e tanti auguri che è il tuo compleanno cara“.

Il video sul web è ovviamente diventato virale.

