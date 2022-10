Iva Zanicchi a ruota libera su Al Bano e Romina: “Lo facevano sempre”

Iva Zanicchi in diretta tv ha spifferato un dettaglio inedito sulla vita di Al Bano e Romina. C’entrano anche i loro figli

Iva Zanicchi è una delle artiste più amate dello spettacolo. La cantante, nonostante non sia più giovanissima, è grande protagonista del piccolo schermo. Solo qualche puntata fa è stata vittima di una delle “trappole” di “Scherzi a Parte” e a breve inizierà l’avventura di “Ballando con le Stelle”.

Sempre solare e simpatica, è pronta a mettersi in gioco anche oltre la musica, che rimane il suo più grande amore. L’aquila di Ligonchio, come da sempre è stata definita, sta facendo le prove e sul palco di Rai 1 la vedremo esibirsi al fianco dello storico ballerino della trasmissione Samuel Peron.

L’artista ed il rapporto con sua figlia Michela

Per parlare di questo e molto altro, Iva Zanicchi è stata ospite di “Storie Italiane”, la trasmissione di Rai 1 condotta da Eleonora Daniele. La grande artista non era sola. Con lei in studio la figlia Michela e la nipote Virginia.

Molte le sorprese per la Zanicchi ma anche le rivelazioni. Proprio la figlia ha raccontato di come ha vissuto il fatto che la mamma fosse spesso via per lavoro. Come Michela ha spiegato, Iva la lasciava sempre con i nonni quando era in viaggio e lei sentiva molto la mancanza della mamma.

La Zanicchi che era molto apprensiva ecco perchè preferiva lasciare sua figlia a casa, al sicuro, con i nonni piuttosto che portarla in giro con lei.

Iva Zanicchi ed il dettaglio inedito su Al Bano e Romina

Proprio sull’argomento figli Iva Zanicchi si è sbilanciata e si è spinta a parlare non solo della sua esperienza. L’Aquila di Ligonchio ha messo in mezzo, infatti, Al Bano e Romina, la storica coppia della musica italiana.

Proprio lei ha raccontato un particolare della loro vita che forse in pochi sapevano e che riguarda i figli e la carriera.

“Durante i viaggi di lavoro mi è capitato più volte di incontrare Al Bano e Romina con tutti i figli dietro e mi sono chiesta come facessero a portarli sempre con loro, io ero molto apprensiva”

Così la Zanicchi ha spiegato sottolineando come per lei quello fosse un comportamento per niente fattibile per la sua persona in quanto non voleva rischiare che succedesse qualcosa a sua figlia.

