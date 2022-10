Can Yaman e Francesco Chillemi: un legame al di là della fiction. I due attori hanno legato moltissimo sul set di “Viola come il mare” Francesca Chillemi e Can Yaman sono due attori estremamente sotto i riflettori in questo periodo. Tutto è cominciato quando, un po’ di mesi fa, è stata trapelata la notizia di loro due come protagonisti di una fiction insieme su Canale Cinque. Can Yaman e Francesca Chillemi: il racconto a Verissimo Il loro rapporto, la loro bellezza e la loro presenza scenica, ha spinto tantissime persone a sperare di veder nascere un rapporto più profondo tra di loro. Dal momento che Francesca è già impegnata, questo non è mai stato possibile. In ogni caso, questo non ha impedito loro di legarsi comunque l’uno all’altro in un modo estremamente amichevole. Francesca e Can sono stati ospiti a Verissimo per parlare di questa esperienza che hanno vissuto insieme con la fiction. Hanno rivelato un po’ di retroscena, come tutto è cominciato e come si sono trovati loro due: davanti a tutti, hanno rivelato che ci sono state molte cose in quel periodo che hanno reso più intenso e importante il loro legame.

Infatti, proprio durante il periodo in cui erano sul set, Francesca ha saputo che sua nonna stava molto male e non riusciva a concentrarsi sul lavoro perché aveva tremendamente paura di perderla. Così Can e un altro autore della fiction, hanno deciso di portarla in Sicilia per farle vedere sua nonna.

“Can è stato davvero molto carino, ha conosciuto mia nonna. Lei parla siciliano e lui è turco, quindi è stato molto divertente… lei gli ha anche regalato una copertina”

Tra Can e Francesca è nata una bellissima amicizia e, considerato quello che Can ha fatto per lei, la famosa attrice si porterà per sempre nel cuore questo incredibile ricordo.

