GF Vip, Pamela Prati beccata in flagrante dai compagni: “lo nasconde da giorni”

“GF Vip”, Pamela Prati beccata in flagrante dai compagni: il comportamento della showgirl non può passare inosservato

Continua a far discutere il comportamento della gieffina Pamela Prati, che per l’ennesima volta è tornata protagonista della scena al “GF Vip”. Dopo i dissapori con Giovanni Ciacci – con il quale non ha fatto mistero di non aver instaurato un buon feeling -, l’ex volto de “Il Bagaglino” è stata nuovamente presa di mira da alcuni coinquilini.

Questa volta le accuse sono arrivate da parte di Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti, che in giardino si sono ritrovati a parlare proprio dei recenti comportamenti della showgirl. La domanda che i telespettatori si pongono, al momento, è solo una: gli autori prenderanno provvedimenti nei confronti di Pamela?

Daniele Dal Moro e Patrizia Rossetti linciano Pamela Prati: “lo nasconde da giorni”

I concorrenti del “Grande Fratello Vip”, che si stanno preparando alla diretta di questa sera, hanno avuto nuovamente da ridire sul comportamento messo in atto da Pamela Prati.

Patrizia Rossetti, trovatasi a chiacchierare in giardino con Daniele Dal Moro, ha lamentato la scarsità d’olio che, da circa tre giorni, starebbe mettendo in ginocchio la casa: “non sappiamo più come cucinare“.

I due coinquilini, senza risparmiarsi in termini di veleno, sono poi passati ad analizzare il comportamento della showgirl più chiacchierata di questa edizione. A detta della Rossetti, Pamela non starebbe facendo abbastanza per condividere con i compagni ciò che è in suo possesso.

GF Vip, Patrizia Rossetti non risparmia la coinquilina: “lo nasconde da giorni”

“Mi hanno detto che Pamela si porta via l’olio…” ha spiegato Daniele Dal Moro a Patrizia Rossetti, nel tentativo di ricevere qualche delucidazione sul comportamento della Prati.

Delucidazioni che la conduttrice non ha tardato a fargli arrivare con toni che non celavano una punta di stizza:

“Lei ha l’olio di riso, lo tiene nascosto da giorni”.

Ma le considerazioni della Rossetti non sono di certo terminate qui:

“Vedere una donna che nasconde le cose non mi piace, se tutti facessimo come lei mancherebbe lo spirito di condivisione”.

Concisa e schietta, la concorrente non le ha mandate a dire alla propria compagna d’avventura, ignara delle malelingue che proliferano alle sue spalle. Molto probabilmente, Alfonso Signorini affronterà l’argomento proprio nel corso della puntata di questa sera.

