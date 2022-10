Sonia Bruganelli torna a parlare di Marco Bellavia: in vista della puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda domani, ecco cosa pensa l’opinionista

In questi giorni è scoppiata una bufera nella casa del Grande Fratello Vip per qualcosa che è accaduto a Marco Bellavia. Il concorrente è uscito dalla casa in seguito a dei problemi che ha avuto in questi giorni: l’attore, infatti, ha avuto una brutta ricaduta dopo un lungo periodo in cui ha sofferto di depressione. Ha trascorso diversi giorni a stare male e a piangere, fino a che non ha dovuto prendere una scelta inevitabile.

Sonia Bruganelli parla di Marco Bellavia: “Non è bullismo”

Nella casa, ha trovato la totale mancanza di empatia dei suoi compagni di avventura, che lo hanno messo all’angolo e lo hanno trattato in un modo terribile. Alla fine Marco ha preso la decisione di abbandonare la casa: non se la sentiva più di stare in un contesto che stava diventando così complicato per lui.

Marco è stato deriso, umiliato e maltrattato nella casa, la totale mancanza di empatia ha inorridito i telespettatori che hanno fatto partire una vera e propria rivoluzione nei confronti del reality. Il modo in cui si sono comportati è stata una vera e propria forma di bullismo per cui, incrociando le dita, domani prenderanno dei provvedimenti.

Nelle ultime ore, i telespettatori hanno pensato che Sonia Bruganelli fosse d’accordo con il pensiero generale del pubblico, perché ha condiviso nelle sue storie un post in cui si parlava del bullismo che ha ricevuto l’attore.

“Io ho ricondiviso una storia, non ho mai parlato di bullismo”

Ha commentato Sonia, quando ha scoperto che stava girando questa voce. Molte persone, infatti, sostenevano che anche Sonia avesse deciso di accusare di bullismo i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Insomma, cosa accadrà nella prossima puntata del Grande Fratello Vip rimane una incognita: non ci resta che attendere per scoprire come verrà gestita la situazione da Alfonso Signorini.

TOTTI, ILARY E GLI ALIMENTI: NON C’E’ TREGUA . IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE IN BASSO