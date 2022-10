Annalisa Scarrone esplosiva, la FOTO che annuncia l’incontenibile voglia: “ti si legge in faccia”

Annalisa Scarrone si mostra in una veste esplosiva ai suoi fan: la foto che annuncia l’irrefrenabile voglia della cantante

In seguito ad un’estate in cui il suo singolo “Tropicana” è risuonato in tutte le stazioni radio, per Annalisa Scarrone è giunto il momento di lavorare ad un nuovo progetto discografico che, stando alle fonti, dovrebbe partire proprio durante il mese di ottobre.

Dopo il successo del precedente album “Nuda 10“, per la cantante è giunto il momento di sperimentare strade mai battute prima d’ora. L’entusiasmo che la Scarrone ha manifestato in occasione delle sue interviste, tra l’altro, è connesso ad un’ulteriore novità che vedremo realizzata nel giro di pochissimo.

La cantante, che non starebbe più nella pelle, ne ha fornito un assaggio proprio attraverso l’ultimo post pubblicato su Instagram. A cosa si sta preparando la sensualissima Annalisa?

Annalisa non sta più nella pelle: ecco che cosa avrebbe in serbo per i fan

Il singolo “Bellissima“ rappresenta, per utilizzare parole della stessa Annalisa, la “naturale evoluzione” di un percorso artistico che l’ex volto di “Amici” ha intrapreso ormai più di dieci anni fa.

La Scarrone, impaziente di fornire maggiori dettagli in merito al suo imminente progetto discografico, avrebbe in serbo un’ulteriore novità che, a ben giudicare, ha già reso felici migliaia di followers.

Avete capito a cosa stiamo facendo riferimento? L’ultimo post Instagram pubblicato dall’artista, in realtà, spiega perfettamente ogni cosa…

La FOTO che annuncia l’incontenibile voglia: “ti si legge in faccia”

La cantante non starebbe più nella pelle in vista dell’immensa emozione che la attende tra circa due settimane. Il 18 ottobre prossimo, infatti, è la data che segnerà un epocale cambiamento per la Scarrone.

Annalisa, finalmente, darà inizio al tour rimandato per oltre due anni (a causa dell’emergenza pandemica) con la prima tappa prevista all’Estragon di Bologna.

La foto condivisa su Instagram, tratta dal videoclip ufficiale di “Bellissima“, sembra descrivere alla perfezione la gioia incontenibile della cantante.

Gli utenti, che non vedono l’ora di ammirarla nuovamente dal vivo, hanno sommerso il post di apprezzamenti: “si capisce tutto dalla tua espressione facciale“, “non vediamo l’ora“, “sei carica?“.

