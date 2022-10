GF Vip, Alfonso Signorini e quel dolore impossibile da ignorare: “è partito dalla pancia”

“GF Vip”, Alfonso Signorini e quel dolore impossibile da ignorare: il conduttore lo ha condiviso di fronte a milioni di persone

Mai, in tanti anni di “Grande Fratello Vip”, si erano verificati episodi incresciosi al pari di quello trasmesso proprio nella puntata di ieri sera. Marco Bellavia, vittima dell’indifferenza dei suoi compagni, ha abbandonato il gioco a causa del disturbo depressivo da cui è affetto.

La mancata solidarietà dei concorrenti, sicuramente, non ha contribuito a migliorare la situazione del conduttore, che si è visto costretto a “gettare la spugna” e ad abbandonare la casa.

Alfonso Signorini, durante la puntata di ieri, non ha fatto altro che redarguire pesantemente i suoi vipponi, che lo avrebbero profondamente deluso. Ad un certo punto della diretta, addirittura, il giornalista ha condiviso con il pubblico un dolore impossibile da ignorare, che lo stava letteralmente logorando da dentro.

“GF Vip”, la delusione di Alfonso Signorini dopo il ritiro di Marco Bellavia: il resoconto della puntata

L’eliminazione di Giovanni Ciacci – decisa dal televoto flash – e la squalifica di Ginevra Lamborghini non sembrano aver soddisfatto a pieno le richieste del pubblico.

Quanto verificatosi ai danni di Marco Bellavia, a detta di molti, ha contraddistinto in negativo l’edizione corrente del reality. Una macchia che il “Grande Fratello Vip”, molto probabilmente, non riuscirà mai a lavar via del tutto.

Di ciò è parso esserne perfettamente consapevole Alfonso Signorini, la cui ramanzina ai danni dei partecipanti non poteva certamente passare inosservata. Addirittura, proprio durante il confronto con Giovanni Ciacci, il conduttore ha aperto le porte del suo cuore al pubblico condividendo un momento di profondo dolore.

Il conduttore confessa il dolore più grande: “è partito dalla pancia”

Per Alfonso Signorini, ascoltare le scuse accampate da Giovanni Ciacci si è rivelato ben più arduo del previsto. Il conduttore, addolorato dalle giustificazioni rese dal concorrente, ha avuto una reazione a dir poco imprevedibile.

“smettila di dirmi cavolate giovanni! quando ascolto le tue scuse mi parte l’arrabbiatura e non posso farci niente, perché arriva dalla pancia e non riesco a controllarla”.

A deludere il conduttore non sarebbe stata solo l’indifferenza dei suoi vipponi, dunque, ma persino i loro tentativi di accampare scuse inconcepibili. Mai, in tanti anni di reality, Signorini era parso così addolorato e privo di entusiasmo.

