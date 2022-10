MD, quali sono le offerte della settimana: il nuovo volantino è online

Md lancia una nuova offerta per i clienti: scopriamo insieme tutti i dettagli, fino a quando è valida?

Md è una delle aziende di supermercati più amate dagli italiani che riescono sempre a trovare il prodotto giusto e l’offerta che fa per loro. Ogni mese ci sono cambiamenti che vanno di pari passo con le esigenze del pubblico.

Il rapporto qualità-prezzo è uno dei migliori e il cliente è al primo posto in ogni occasione. Sui social, sono sempre di più le promozioni messe a disposizione per gli utenti che hanno la possibilità di usufruirne sia online che nei punti vendita.

MD, la storia

MD discount ha origine nel 1994 a Napoli e di lì a poco ha iniziato ad espandersi in Puglia, Lazio, Abruzzo. Attualmente sono aperti più di 750 punti vendita in tutto il territorio nazionale dove vi lavorano più di 7000 dipendenti.

L’imprenditore che ha fondato l’azienda si chiama Patrizio Podini nato nel 1939 a Bolzano. Ha inizialmente creato la Lillo S.p.A., per poi lavorare presso gli uffici del Centro Direzionale di Napoli, fino a trasferirsi a Caserta ed infine nel 1995 a Gricignano d’Aversa.

Oggi, MD discount è una delle realtà di supermercati più solide del nostro Paese e dove la qualità e le esigenze del cliente sono sempre al primo posto.

MD, l’offerta della settimana

Come sempre, MD discount sa come attirare l’attenzione dei clienti ed ogni settimana lascia il segno. Sul profillo Instagram e il sito ufficiale è stato pubblicato il volantino delle offerte della settimana che va dal 4 al 9 ottobre.

Così attraverso una foto di frutta, gli esperti hanno scritto

Le nuove offerte dal 4 al 9 ottobre, sfoglia il volantino

I prodotti in promozione sono:

Gnocchetti freschi senza glutine, al prezzo di 1,19 euro.

Wafer nocciola senza glutine, al prezzo di 1, 69 euro.

Burro senza lattosio, al prezzo di 1,09 euro.

6 croissant all’albicocca, al prezzo di 1,55 euro.

Le sorprese con MD non finiscono mai, infatti, sono in assortimento delle novità come i croissant doppia sfoglia alla nocciola e al pistacchio. Sul sito sono disponibili tutte le informazioni necessarie al cliente affinché arrivi in negozio preparato o sappia cosa comprare online.