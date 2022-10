William e Harry, mai così distanti: non si rivolgono più parola. Motivo agghiacciante

Svelato un retroscena clamoroso sul rapporto tra William e Harry. Emerge il vero motivo per cui non si rivolgono più parola.

Un tempo legati da un forte affetto, Harry e William sono distanti come mai prima. Da quando il Sussex ha detto addio a Palazzo, trasferendosi in California con la sua Meghan, i rapporti con il fratello si sono sgretolati.

Dopo incomprensioni e lunghi periodi di silenzi, hanno preso le distanze, tanto che non si parlano proprio più. Nella memoria collettiva ancora vive le scene di loro due appena adolescenti intenti a giocare sui prati delle dimore inglesi o di quella che li vede ai piedi della bara di Lady Diana il giorno del suo funerale.

Il loro era davvero un legame speciale, spezzato dal corso della Megxit con cui Harry ha detto addio agli obblighi di corte.

Come tutta la Royal Family, William sarebbe, infatti, intollerante nei confronti dei comportamenti del fratello minore. Spunta tuttavia un altro motivo bene preciso per cui ormai non si rivolgono parola.

William e Harry, non si parlano più: motivo da brivido

Silenzio tombale tra William e Harry. La triste situazione, che avrebbe probabilmente fatto molto soffrire Lady Diana, sembra essere determinata da un motivo bene preciso.

Le cose sarebbero scivolate rovinosamente a seguito dell’ingresso nella vita del Sussex di Meghan Markle, con cui è sposato dal 2018: questo matrimonio ha cambiato totalmente gli equilibri tra Harry e la Royal Family.

A svelare la ragione per cui William e Harry non si rivolgono più parola è un libro in uscita firmato, da Valentine Low. Nelle sue pagine si racconta di come sembri, infatti, che agli inizi il Principe del Galles fosse più propenso a recuperare con il fratello, nel desiderio di avere una distensione tra le loro famiglie. Poi qualcosa lo avrebbe portato a fare un dietro front.

William e Harry: distanti come mai prima

Dopo che nel 2019 Harry ha svelato al “The Sun” come ormai avesse preso strade diverse dal fratello maggiore, proprio William gli ha chiesto un confronto.

Una richiesta accolta subito da Harry. Tuttavia quando il Sussex ha scoperto che il fratello lo avrebbe incontrato accompagnato dal suo segretario privato, sentendosi molto ferito per questa cosa, ha cambiato idea.

harry ha così rifiutato il faccia a faccia con william

Per il Sussex il fratello sarebbe insensibile alla sua situazione di infelicità e pertanto ormai tra i due sarebbe calato il silenzio. Dall’altra parte le mosse di Harry fanno ogni volta saltare il tappo di William, dimostrando come la faida tra i due sia inarrestabile.

