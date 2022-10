Il cavaliere piange la perdita che fa più male: “vorrei averla ancora qui”

A “Uomini e Donne” il racconto del cavaliere non ha lasciato indifferente la dama Daniela: una scena che ha commosso milioni di persone

Il pubblico di “Uomini e Donne” non fa mistero di non apprezzare particolarmente la dama Daniela. La nativa di Avellino, volto del dating show da circa due edizioni, non è ancora riuscita a trovare un compagno in grado di farle perdere la testa.

Nonostante abbia avuto moltissime frequentazioni all’interno del programma, la maggior parte di queste sono terminate proprio per volere della donna. Daniela, per una motivazione o per un’altra, non è mai apparsa soddisfatta dei pretendenti alla sua corte.

La scena si è ripetuta proprio quest’oggi di fronte al corteggiatore Raffaele, con il quale la dama ha iniziato una conoscenza solamente poche settimane fa. Daniela, giunta in studio con il dente avvelenato, ha elencato una serie di ragioni per cui l’uscita con Raffaele non si sarebbe rivelata all’altezza delle aspettative.

Sfortunatamente per la dama, in studio i presenti non parevano affatto disposti ad accogliere le sue recriminazioni. Quanto rivelato dal cavaliere, infatti, è parso toccare in profondità i cuori degli spettatori e degli opinionisti stessi.

“Uomini e Donne”, Daniela vs Raffaele: “hai parlato sempre della tua ex”

Una conoscenza destinata a non proseguire, quella tra Daniela e Raffaele, nonostante i presupposti sembrassero esserci tutti. La dama, sedutasi al centro studio per raccontarne gli sviluppi, non si è risparmiata in termini di dettagli.

“Siamo stati due ore intere a parlare della sua ex” – l’ha accusato la nativa di Avellino, senza alcuna possibilità di replica – “non ha avuto una minima considerazione per me, nonostante cercassi di cambiare argomento“.

Il cavaliere, nuovo ai meccanismi di “Uomini e Donne”, ha cercato di spiegare il proprio punto di vista senza mai interrompere l’interlocutrice. Ma Daniela, ormai veterana nello studio di Canale Cinque, non gli ha lasciato terminare nemmeno una frase.

“So tutto della tua ex, so quanti anni ha, che lavoro fa, persino come cucina!” ha continuato a protestare la dama, nella convinzione di avere il pubblico dalla sua parte.

I primi cenni di dissenso nei suoi riguardi, tuttavia, hanno cominciato a manifestarsi nel momento in cui Raffaele, dopo aver preso parola, ha finalmente ammesso pubblicamente i propri pregressi in materia d’amore. Parole, quelle del cavaliere, che hanno commosso persino gli opinionisti.

Raffaele piange la perdita che fa più male: “vorrei averla ancora qui”

Il corteggiatore di Daniela, completamente estraneo alle dinamiche della trasmissione, ha raccontato di aver avuto solamente due storie importanti, la prima delle quali era proprio quella con sua moglie.

“È deceduta e purtroppo non ho potuto farci niente. Se fosse ancora viva sarebbe qui accanto a me, e io non starei a Uomini e Donne”.

A fronte di un simile racconto, gli spettatori non hanno avuto il benché minimo dubbio rispetto a chi, dei due, stesse dicendo la verità. Nel giro di un istante, le parole di Raffaele hanno sollevato un applauso di approvazione e di sostegno.

Persino gli opinionisti, colpiti dalla storia dell’uomo, non hanno tardato a rimproverare Daniela: “come al solito sei stata indelicata e insensibile“.

