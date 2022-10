“È scappata dalla casa”: bufera al GF Vip, diretta interrotta. Sta andando tutto a rotoli?

Ore movimentate all’interno della casa del “GF Vip”: la diretta si è interrotta all’improvviso, il motivo potrebbe essere gravissimo

Nulla di confermato, ancora, in merito all’interruzione della diretta del “Grande Fratello Vip” verificatasi nel pomeriggio di quest’oggi. Numerose le ipotesi iniziate a circolare su tutti i canali social, ma la più accreditata, al momento, sembra essere quella della fuga di una concorrente.

Solamente qualche minuto fa, la pagina Instagram del reality ha postato un comunicato ufficiale in cui si annuncia l’interruzione della diretta a causa di “problemi tecnici“.

I fan della trasmissione, tuttavia, non sembrano disposti a credere ad una motivazione di tal genere. Come è emerso mediante i commenti, la ragione alla base di questo stop momentaneo potrebbe essere di tutt’altro tipo.

“Grande Fratello Vip”, diretta interrotta nel pomeriggio: le cause al vaglio sarebbero due

Gli autori del reality di Canale Cinque sarebbero in attesa di ricollegarsi “non appena possibile” con la casa, ma un simile scenario non convince affatto gli utenti dei social.

Sembrerebbe, stando alle clip iniziate a circolare su Twitter, che la concorrente Sara Manfuso abbia tentato di abbandonare la casa più spiata d’Italia. La moglie dell’ex parlamentare Andrea Romano avrebbe avuto una reazione furiosa, a seguito della quale – sempre secondo il parere del web – gli autori avrebbero deciso di interrompere il collegamento.

C’è tuttavia un’ulteriore ipotesi, che si è fatta strada nelle ultime ore, in base a cui la spiegazione potrebbe essere del tutto differente. Cerchiamo di analizzare quello che sarebbe accaduto a distanza di appena un giorno dall’ultima diretta del “GF Vip”.

“GF Vip” sospeso per episodi di bullismo? La denuncia del Codacons

In merito all’interruzione della diretta del “GF Vip”, l’ipotesi che si sta facendo largo chiamerebbe in causa proprio il Codacons. Come si legge nella sezione “Comunicati stampa” del sito ufficiale, l’associazione avrebbe presentato un esposto alla Procura di Roma.

“Chiediamo di aprire un’indagine alla luce della possibile fattispecie di violenza privata, accertando le responsabilità dei concorrenti del GF Vip e, per concorso, degli autori, del conduttore Alfonso Signorini e dei vertici Mediaset”.

Il caso “Bellavia”, a quanto sembra, avrebbe scatenato molte più conseguenze di quelle che i concorrenti avevano previsto. A far luce sulla vicenda, ora come ora, non potranno che essere gli stessi autori del “Grande Fratello Vip”.

