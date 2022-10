Pomeriggio Cinque vs GF Vip: scontro aperto tra i colossi di Mediaset. L’accusa è pesantissima!

Pomeriggio Cinque vs GF Vip, è scontro aperto tra i colossi di Mediaset: Barbara D’Urso non riesce a tenere a freno la rabbia dell’opinionista

Il ritiro di Marco Bellavia dal “GF Vip” ha avuto conseguenze ben peggiori del previsto. Oltre ad aver determinato l’uscita dalla casa di ben due concorrenti – Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci -, gli episodi andati in onda hanno inevitabilmente riportato l’attenzione dei media su un tema a dir poco caldo.

Quanto accaduto al conduttore, a detta della maggior parte dei telespettatori, può infatti essere definito solo ed unicamente nei termini di bullismo. Una tesi sposata in pieno dagli opinionisti di “Pomeriggio Cinque”, che proprio durante l’appuntamento odierno non si sono risparmiati in quanto a critiche.

“Pomeriggio Cinque” vs “GF Vip”: scontro aperto tra i colossi di Mediaset

Da parte dell’opinione pubblica lo sdegno non accenna ad attenuarsi. Il comportamento dei concorrenti del “GF Vip” ai danni di Marco Bellavia non avrebbe alcuna giustificazione né scusante.

A “Pomeriggio Cinque”, durante la diretta di mercoledì 5 ottobre, Barbara D’Urso ha interrogato i suoi opinionisti proprio in merito a quanto verificatosi nella casa più spiata d’Italia.

Come ricordato dalla padrona di casa – nelle svariate occasioni in cui è stato ospite della sua trasmissione – Marco Bellavia ha sempre dimostrato di essere un uomo sensibile e dal cuore immenso. I comportamenti messi in atto dai suoi compagni, pertanto, sono ancora più dolorosi da osservare e commentare.

Una delle ospiti del salotto di Barbara D’Urso, a tal riguardo, non ha mancato di condannare aspramente i protagonisti del reality. L’accusa nei loro riguardi, a dir poco pesante, non ha lasciato indifferente il pubblico di “Pomeriggio Cinque”.

Vladimir Luxuria a ruota libera contro i concorrenti del reality: “la cosa peggiore è che…”

Secondo il parere di Vladimir Luxuria, non ci sarebbe alcuna giustificazione al comportamento dei concorrenti nei confronti di Marco Bellavia. Quanto verificatosi al “GF Vip”, a detta dell’opinionista, non può che essere descritto in termini a dir poco raccapriccianti.

Di seguito, nello specifico, l’accusa al veleno che la Luxuria ha indirizzato ai protagonisti del “GF Vip”:

“Tutte quelle persone così indifferenti hanno bisogno di essere curate. La cosa peggiore è che lo hanno nominato tutti in gruppo, e questo non può che chiamarsi bullismo!”.

L’ospite di “Pomeriggio Cinque”, che è riuscita a malapena a tenere a bada la rabbia, ha tuttavia tenuto a rimarcare un’ulteriore questione: “Alfonso e gli autori, secondo me, hanno saputo gestire il tutto molto bene“.

