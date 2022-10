Paola Barale è pronta a tornare in televisione come concorrente di “Ballando con le stelle”: manca sempre di meno e sui social sfoggia la sua prima foto

Paola Barale sarà una dei concorrenti di “Ballando con le stelle“, programma su Rai1 in onda tutti i sabati sera a partire dall’8 ottobre. La conduttrice Milly Carlucci l’ha scelta come partecipante e la showgirl non ha esitato ad accettare.

Ballerà insieme al professionista Roly Maden e il pubblico non vede l’ora di vedere in studio e soprattutto sulla pista da ballo la nuova coppia.

Paola Barale, tra sfera pubblica e vita privata

Paola Barale è una showgirl, attrice e conduttrice italiana. Classe 1967, ha esordito in televisione come sosia della nota cantante Madonna e da lì non si è più fermata.

Ha lavorato a fianco di Mike Buongiorno nei programmi “La ruota della fortuna”, “Festival italiano”, “La ruota mundial” e “La ruota d’oro”. Fu presente dal 1996 al 2001 a “Buona Domenica” e tanto altro ancora. La sua carriera, infatti, si divide tra cinema, televisione e teatro.

Per quanto riguarda la sua sfera sentimentale, Paola Barale ha vissuto diverse storie d’amore. La prima in assoluto è stata con Marco Bellavia, i due sono stati insieme dal 1992 al 1995. Poi la showgirl ha conosciuto Gianni Sperti con il quale si è sposata nel 1998 e si è divorziata nel 2000. Successivamente ha conosciuto il modello e attore israeliano Raz Degan con cui è stata fidanzata fino al 2015. Attualmente è single.

“Ballando con le stelle“, la prima foto di Paola Barale

Molto amata dal pubblico italiano, Paola Barale vanta di più di seicentomila follower sui social dove condivide molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato.

La showgirl sarà una dei concorrenti di “Ballando con le stelle” e gareggerà insieme al ballerino Roly Maden con il quale si è già mostrata sul web in uno scatto pazzesco in sala prove.

Complici, pronti a dare il massimo in questa nuova esperienza per la Barale. La foto è già diventata virale e sotto al post la partecipante ha scritto

-4 a sabato sera

I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento come

TIFO PER VOI, FATECI SOGNARE.

Qualcuno ha ironizzato

SE IL CAMERINO POTESSE PARLARE

Sono già tanti a fare il tifo per Paola e Roly, dunque, non ci resta che seguirli in prima serata su Rai 1 dove non mancheranno tante sorprese. Stay tuned.

LA REAZIONE DI MICHELLE HUNZIKER AL BABY SHOWER DI AURORA RAMAZZOTTI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE