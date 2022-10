Tiziana Gentile, uccisa a coltellate in casa. Fine tragica per il suo aguzzino

Uccisa il 21 gennaio 2021 a 48 anni per mano di un collega di lavoro. Tiziana ha lasciato due figli appena adolescenti.

Aveva 48 anni e faceva la bracciante agricola a Orta Nova in provincia di Foggia. Stava per completare le procedure di separazione del padre dei suoi figli, di 17 e 18 anni, una vita apparentemente serena nel piccolo paese dove era nata e cresciuta.

Poi quel tragico 21 gennaio 2021 quando i vicini lanciano l’allarme dopo aver sentito le grida disperate della donna provenire dalla sua abitazione. All’arrivo del 118 però i sanitari la ritrovano in una pozza di sangue, uccisa con diverse coltellate sul petto e i pantaloni abbassati.

I militari bloccano vicino il luogo del delitto un uomo in stato confusionale con le mani sporche di sangue e diverse escoriazioni sulle braccia ed il collo.

Tutti gli indizi ricadono su Gerardo Tarantino: “Sarà latitante”

Come riporta la cronaca locale, prima dell’omicidio l’uomo, Gerardo Tarantino di 46 anni, anch’esso collega di Tiziana come bracciante agricolo, aveva scritto un messaggio al figlio minorenne:

“Sarò latitante, sono pericoloso. Vivrò mangiando erba. Difendi le nostre proprietà”.

Interrogato dai militari, Gerardo aveva compiuto atti di autolesionismo durante il colloquio professandosi però sempre innocente.

Apparso in uno “stato psicologico fragile e non pienamente integro”, l’uomo venne portato nel carcere di via delle Casermette di Foggia dove nella notte del 27 gennaio tentò di togliersi la vita per la prima volta.

Tiziana, il movente dell’omicidio è incredibile. Amara fine per Gerardo

Dopo il primo tentativo di suicidi, il presunto killer venne sorvegliato costantemente dalle guardie carcerarie che però non riuscirono a impedirgli di uccidersi impiccato nel bagno della sua cella il 3 aprile successivo.

Secondo l’accusa e l’ordinanza di custodia cautelare, l’uomo avrebbe ucciso Tiziana perché questa aveva rotto bruscamente i rapporti di amicizia con sua moglie, bracciante anch’essa, per dedicare le sue attenzioni ad un’altra conoscenza del paese.

Per contro c’è da segnalare che l’arma del delitto non è mai stata trovata.

LA REAZIONE DI MICHELLE HUNZIKER AL BABY SHOWER DI AURORA RAMAZZOTTI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE