“Uomini e Donne”, cicogna in arrivo per la tronista: pubblico in delirio ma c’è chi protesta…

“Uomini e Donne”, l’ex tronista più amata di tutte aspetta un bambino: il pubblico è in delirio, ma sono già arrivate le prime proteste…

Il 2022 è l’anno delle nascite per gli ex protagonisti di “Uomini e Donne”. Sono in molti, infatti, gli ex volti del programma che stanno per assaporare la gioia della genitorialità.

In primis Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi che sono in attesa della loro prima figlia, la cui nascita è prevista per dicembre. In aggiunta, anche l’ex corteggiatrice Federica Benincà – scelta di Marco Cartasegna – sta attendendo la sua prima figlia dal compagno Ettore Gliozzi.

Nelle scorse ore, i fan che seguono il dating show sono venuti a conoscenza di una notizia a dir poco emozionante. L’ex tronista più amata di tutte, attraverso un post condiviso sui social, ha annunciato l’arrivo del suo secondo figlio.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci “presto in 4”: arriva la seconda cicogna per la coppia

Clarissa Marchese e Federico Gregucci saranno “presto in 4“. La splendida coppia, formatasi a “Uomini e Donne” ormai cinque anni fa, ha comunicato proprio ieri di essere in attesa del secondo figlio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Gregucci (@fede_greg)

Dopo la nascita di Arya, venuta al mondo nel pieno dell’emergenza pandemica, l’ex tronista e il compagno accoglieranno un nuovo arrivato in famiglia. La coppia, come dimostra la foto apparsa sui social, non potrebbe essere più felice di così.

Al netto delle felicitazioni dei followers, che non hanno tardato ad esprimere a Federico e Clarissa la loro gioia, ci sarebbe qualcuno che non sembrerebbe aver preso benissimo questa seconda gravidanza della Marchese. Le sue dichiarazioni, a ben giudicare, non lascerebbero scampo alla coppia.

Clarissa e Federico, arrivano le proteste della figlia Arya: “è già gelosa…”

Le Instagram stories di Federico Gregucci non hanno mancato di strappare un sorriso al pubblico affezionato alla coppia. L’ex corteggiatore, che ha interrogato la figlia Arya in merito all’arrivo di un fratellino o di una sorellina, ha ricevuto una risposta a dir poco perentoria.

“Non vuole né un fratellino né una sorellina, è già gelosa!”

ha scherzato Gregucci, che ha successivamente riempito di baci la piccola Arya. Un siparietto che ha sicuramente divertito i numerosissimi fan della coppia, ma che, parallelamente, mette in guardia i futuri genitori-bis: la loro primogenita, a quanto pare, darà del filo da torcere al nuovo arrivato in famiglia.

MICHELLE HUNZIKER TORNA CON TOMASO? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE