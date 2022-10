Crisi nera tra Al Bano e Loredana, la notizia sembra confermata: LEI sta per tornare

Che cosa sta succedendo nella relazione tra il cantante di Cellino e la showgirl? L’intervista a “Verissimo” ha portato in luce una scomoda verità.

Il cantante ormai da oltre 20 anni ha una relazione strettissima con Loredana Lecciso da cui sono nati anche Jasmine e Al Bano Jr.

Affiatati e inseparabili i due piccioncini sono però sempre al centro del gossip nazionale per via di notizie che trapelano sul loro conto e che vedono spesso la vecchia fiamma dello showman ancora in prima fila.

Che cosa c’è ancora tra Romina Power e Al Bano? La recente partecipazione domenica 2 ottobre di Loredana nel salotto di “Domenica In” ha visto un curioso siparietto con Mara Venier che le chiedeva cortesemente di non nominare la Power perché rischiavano una querela.

Al Bano vuole Romina, il ritorno di fiamma c’è!

Il motivo non è stato spiegato dalla Venier ma in molti hanno giocato di fantasia e pensato che di mezzo di fosse proprio la spropositata volontà della carta stampata e del web di tirare ancora una volta in ballo una relazione ormai deceduta.

Eppure i sospetti che tra i due ex amanti ci possa essere ancora qualcosa sono più che leciti. Di recente, infatti, si sono esibiti a Vienna per la prima data del loro tour europeo, che li porterà anche a Sofia il prossimo 8 novembre.

Le novità però non si fermano qui. Pare infatti che la stessa cantante italo-americana abbia confessato a “Verissimo” i suoi prossimi impegni proprio in terra pugliese, dove vive Al Bano con la famiglia.

Romina ospite a Cellino, tutta la verità

La Power ha spiegato a Silvia Toffanin che la recente operazione al ginocchio le sta causando importanti ricadute fisiche che necessitano di riabilitazioni specifiche.

Per questo presto si recherà a Cellino San Marco, in provincia di Bari dove ha sede la tenuta Al Bano, per essere seguita accuratamente da personale sanitario e fare lunghe passeggiate all’aria aperta.

SI TORNA SEMPRE DOVE SI LASCIA IL CUORE. ORA LA STANNO SCOPRENDO TUTTI. IN PUGLIA PER ALBANO? SONO FEDELE ALLA PUGLIA, AL LUOGO.

A suo dire quindi non ci sarebbe nessuna nuova défaillance per l’ex, il suo ritorno è puramente medico e sentimentale legato al luogo. Che cosa avrà replicato però Loredana nell’avere la rivale di cuore sotto lo stesso tetto?

