Bonus famiglie, ci siamo: pronti 600 euro. I requisiti per ottenerlo sono due

Finalmente milioni di famiglie italiane potranno tirare un sospiro di sollievo, in arrivo il bonus famiglia da 600 euro che aiuterà i cittadini meno facoltosi a tirare avanti in questo periodo di forte instabilità economica.

Da due anni a questa parte ne abbiamo viste di tutti i colori, il covid prima e la guerra dopo, hanno segnato (forse) irreversibilmente le sorti del paese, provato sia da un punto di vista economico ma anche sociale.

Il tasso di inflazione è alle stelle, gli aumenti, specie sulle bollette e sui generi di prima necessità, stanno mettendo a dura prova i consumatori che ormai non riescono ad arrivare a fine mese. Tra i tanti aiuti erogati da governo, è in arrivo anche il bonus famiglia di 600 euro, per ottenerlo occorrono due importanti requisiti.

Ecco come ottenere il famoso bonus 600 euro

Possono richiedere il bonus famiglie tutti coloro che hanno a carico piccoli da 0 a 3 anni, è un aiuto dedicato a tutti quei cittadini che non riescono ad arrivare a fine mese e che devono fare i conti con il caro vita.

Il bonus è stato previsto dallo Stato per richiederlo si devono rispettare i seguenti requisiti:

Essere un abitante del veneto e più precisamente risiedere a Sona

Avere un determinato ISEE annuo che va dai 3.000 mila euro ai 15.000 euro

Le cifre dei bonus sono variabili e vanno da un minimo di 200 euro ad un massimo di 600 euro. Naturalmente non possono ricevere il sussidio quelle famiglie che percepiscono un reddito annuo superiore ai 15.000 euro l’anno.

Per richiedere il suddetto bonus bisogna avere la cittadinanza italiana e non aver riportato condanne penali non concordate dal bonus in oggetto. L’aspetto più importante è che questo bonus verrà erogato solo a quelle famiglie che nel settembre del 2021 ne hanno già usufruiti con almeno due mensilità.

La scadenza per presentare domanda (anche tramite CAF) è del 15 ottobre, successivamente lo Stato provvederà all’erogazione.