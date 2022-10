Belen Rodríguez, la vita prima di diventare famosa? È inimmaginabile

Belen Rodriguez, sapete cosa faceva prima di arrivare in Italia come modella? In Argentina ha fatto quello che nessuno pensa

Belen Rodriguez è di certo uno dei volti più amati della tv e dei social. La bella argentina ha saputo conquistare il pubblico italiano fin dai suoi esordi con una scalata ineguagliabile. Oggi è una delle donne più desiderate dagli uomini ma anche uno dei volti più ricercati dai brand e dagli autori tv.

In queste settimane la vediamo nella duplice versione di conduttrice di “Tu si que vales” al sabato sera e, ancora una volta accanto a Teo Mammuccari, al timone de “Le Iene”. Belen è instancabile, mamma, imprenditrice e conduttrice ma non tutto quello che vediamo oggi è sempre stato così.

La showgirl e la ritrovata felicità, merito anche di Stefano

Nell’ultimo periodo Belen si sta raccontando molto, facendo cadere veli e freni forse perché dopo l’ennesimo periodo complicato della sua vita, sta bene e si sente felice. È proprio lei che lo ha ammesso nella lunga intervista rilasciata a La Stampa.

Tra le tante cose c’è stato tempo anche di parlare di amore e di Stefano De Martino. E alla domanda su quale corda abbia toccato suo marito (i due non hanno mai divorziato) per avere sempre un posto nel suo cuore, Belen ha spiazzato tutti: “Stefano le ha toccate tutte: do, re, mi, fa, sol, la, si. E oggi siamo davvero molto felici…”.

Belen Rodriguez e la vita in Argentina: alcuni dettagli

Un momento magico dunque per Belen Rodriguez che con due bambini, la ritrovata serenità con il marito ed un lavoro che va a gonfie vele, ha realizzato tutto quello che solo tanti anni fa, in Argentina, immaginava.

Proprio lei negli ultimi giorni ha raccontato che nella sua terra natia non era facile vivere e che un giorno entrarono in casa sua, legarono tutti e svaligiarono la casa portando via anche il suo book fotografici da modella.

Da quel momento prese la decisione di andare via e grazie ad un contratto da modella in Italia ha cambiato vita.

Oggi è serena perché tutta la sua famiglia vive in Italia e lontano da quella terra bella ma amara. Ma sapete che lavori ha fatto Belen, in Argentina, prima di diventare modella e conoscere poi la fama in Italia? “Ha lavorato distribuendo volantini e facendo la pizzaiola”, a svelarlo il settimanale Diva e Donna.

