Luciana Littizzetto riabbraccia il suo amore dopo 2 anni, “Ce l’abbiamo fatta!”. La FOTO straziante commuove il web

La comica di Rai 1 ha finalmente potuto riabbracciare la sua adorata figlia adottiva bloccata per due anni a Minsk. Lacrime tra i fan!

Parla poco, anzi pochissimo, della sua vita privata per cercare di preservare il più possibile la privacy dei suoi figli. Si chiamano Jordan e Vanessa, due ragazzi adottati quando lei era ancora insieme a batterista Davide Graziano (1997-2018) visto che non potevano avere figli naturali.

Luciana Littizzetto ne ha parlato però per la prima volta nel libro “Io mi fido di te, storia dei miei figli nati dal cuore” portando allo scoperto la sua drammatica esperienza passata ma anche le gioie che la maternità le ha dato.

Questi due ragazzi non hanno il suo dna (o quello di Davide) ma è come se lo fossero. Lucianina però ha anche una terza figlia, tornata due giorni fa da Minsk dopo due anni…lo sapevate?

Luciana e l’abbraccio con Svetlana…commozione!

Ebbe sì, la comica grazie al progetto Chernobyl nato dopo il disastro nucleare in Bielorussia, ha deciso di farsi disponibile per un’adozione a distanza e di prendere sotto le sue cure la giovanissima Svetlana.

La ragazza infatti fin prima della pandemia veniva in Italia a trovarla diverse volte l’anno, ma con il Covid sono state bloccati tutti gli arrivi e le partenze da quel Paese.

Due giorni fa finalmente la ragazza è atterrata sul suolo italiano e la commozione nel potersi vedere e abbracciare è stata enorme, come si vede nello scatto postato dal braccio destro di Fabio Fazio.

La foto di Luciana fa il pieno di like, anche Filippa Lagerback risponde

Oltre 62mila like raggiunti in pochissime ore e tanti messaggi d’affetto per lei e la ragazza dai capelli rossi che nonostante la mascherina è visibilmente commossa di poter riabbracciare la sua mamma adottiva in Italia.

E alla fine… Svetlana è qui!!!

Scrive Lucianina nel post, poi prosegue ancora:

“Ogni tanto in questi mesi pensavo che non ci sarei riuscita a riportarla in Italia. Non capivo se fosse solo difficile o proprio impossibile. Ma non mi sono arresa. Non ci siamo mai arrese. Ed eccoci qua. Felici”.

Anche Filippa Lagerback le ha lasciato un messaggio d’affetto, due cuori rossi che valgono però più di mille parole.

MICHELLE HUNZIKER TORNA CON TOMASO? IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE