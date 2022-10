Eleonora Daniele non riesce a trattenere l’emozione per l’inizio della nuova stagione di “Ballando con le stelle”: Milly Carlucci è stata l’ospite a “Storie italiane”, cosa ha raccontato

L’attesa è finita e Milly Carlucci è pronta a tornare in pista con una nuova edizione di “Ballando con le stelle“, il programma che da sedici anni fa compagnia al pubblico italiano il sabato sera ed ha conquistato milioni di telespettatori.

Per l’occasione, Eleonora Daniele, durante l’ultima puntata della settimana di “Storie italiane”, ha invitato in studio alcuni degli ex concorrenti e in collegamento la sua collega che con classe ed eleganza ha risposto ad alcune domande ed ha spoilerato dei dettagli sulla trasmissione.

“Ballando con le stelle”, chi saranno i concorrenti

Milly Carlucci non sta più nella pelle e così si mostra al pubblico di “Storie italiane” sorridente e pronta a dare il massimo, come sempre d’altronde.

Da mesi girano voci sui possibili concorrenti, il web ha già iniziato a curiosare e proprio ieri durante la conferenza stampa, presso l’Auditorium Rai del Foro Italico Piazza Lauro de Bosis a Roma, è stato presentato ufficialmente il cast.

Parteciperanno alla nuova edizione: Dario Cassini, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di, Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli.

E proprio su qualcuno di loro, la conduttrice ha rivelato in un’intervista per Tv sorrisi e canzoni che

Speriamo che sia un cast insuperabile! Da tanti anni lancio ganci, ogni tanto raccolgo. Gabriel Garko mi ha fatto penare per 15 anni e anche con Iva Zanicchi ci siamo parlate per diverso tempo.

“Storie italiane”, la confessione in diretta di Eleonora Daniele

Eleonora Daniele e gli ospiti in studio non vedono l’ora di seguire Milly Carlucci e i concorrenti in questo nuovo percorso di “Ballando con le stelle” e la conduttrice di “Storie italiane”, ha poi fatto una confessione che nessuno si aspettava.

Riguarda l’attore Gabriel Garko, uno dei più amati dagli italiani che quest’anno parteciperà al programma di ballo. La Daniele non è riuscita a trattenersi e lo ha presentato così

Dobbiamo dirlo, è uno dei più belli d’italia

Anche Milly Carlucci si è lasciata sfuggire qualche parola di troppo al riguardo. Infatti, ha spiegato che non vede l’ora di vederlo in pista visto che la proposta di partecipare risale a sedici anni fa. Lo scorso anno, l’attore è stato ospite nell’ultima puntata della trasmissione e si è rivelato un vero ballerino, tanto che la Daniele mandando in onda il servizio inerente all’episodio ha poi aggiunto

Ha spopolato, gabriel se la cava molto bene con il ballo

Insomma, “Ballando con le stelle” non è ancora iniziato ma c’è chi avrebbe già un preferito. Chissà se Garko manterrà alte le aspettative o deluderà il suo pubblico? Non ci resta che scoprirlo nel corso della trasmissione. Stay Tuned.

