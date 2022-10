GF Vip, la minaccia del concorrente: “penso che lascerò”. Arriva il terzo abbandono in casa?

“GF Vip”, la minaccia del concorrente Luca Salatino: “penso che lascerò”. Dopo la lite che lo ha visto protagonista, l’ex tronista ha reagito così…

Potrebbe presto arrivare il terzo abbandono di questa edizione del “GF Vip”. Un’edizione che non si sta di certo contraddistinguendo in termini positivi, alla luce dei recenti trascorsi che hanno visto i concorrenti scagliarsi ferocemente contro Marco Bellavia.

Dopo il ritiro del conduttore di “Bim Bum Bam” e di Sara Manfuso, anche un terzo partecipante starebbe seriamente valutando di abbandonare la casa più spiata d’Italia.

Stiamo parlando di Luca Salatino, l’ex tronista di “Uomini e Donne” che, stando ai commenti apparsi sui social, sarebbe tra i preferiti del pubblico. La lite che lo ha visto protagonista nelle scorse ore, a tal proposito, sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

“GF Vip”, la lite tra Luca Salatino e Cristina Quaranta: tutta la casa è contro l’ex tronista

La serata di ieri non si è di certo conclusa nel migliore dei modi per l’amatissimo Luca Salatino. Il concorrente, che ha ricevuto un’innocente domanda da parte di Cristina Quaranta, non ha mancato di replicare con toni a dir poco stizziti.

“Alla tua fidanzata darebbe fastidio se Nikita ti facesse un massaggio?” – ha chiesto la conduttrice a Salatino, che non ha esitato a freddarla bruscamente – “non sono problemi tuoi e né degli altri“.

Una reazione eccessiva, quella di Luca, che ha ricevuto fin da subito i rimproveri dei suoi compagni. Tutti sono parsi concordi nel ritenere che la risposta dell’ex tronista sia stata oltremodo scortese ed esagerata.

Salatino, come la diretta del “GF Vip” non manca di sottolineare, sembrerebbe insofferente alle dinamiche del reality. Proprio alla luce di ciò, le dichiarazioni che il concorrente ha esternato stamani hanno immediatamente allertato i fan del programma…

La minaccia di Luca Salatino: “penso che lascerò”

La discussione con Cristina Quaranta avrebbe profondamente turbato Luca Salatino. Il concorrente, nella mattina di oggi, si è sfogato con Charlie e con George usando parole che non lasciano spazio a dubbi.

“Questo gioco non fa per me, quindi penso di lasciare. È più il tempo in cui sto male che quello in cui sto bene”.

Che Luca stia seriamente pensando di abbandonare il reality? Se così fosse, si tratterebbe del terzo abbandono di questa settima edizione di “GF Vip”. Un record in negativo per il programma, che potrebbe dover rivedere molte delle sue priorità.

