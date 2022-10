Barbara D’Urso, la FOTO che spacca a metà il pubblico: “ce le hai sempre di fuori?”. Sono assurde!

Avete visto l’ultima foto pubblicata su Instagram da Barbara D’Urso? Ha spaccato a metà l’opinione pubblica: ecco il motivo

Di lei, nel bene e nel male, si continuerà a parlare ancora per moltissimo tempo. Barbara D’Urso, volto della televisione italiana ormai da trent’anni, non ne vuole proprio sapere di mettere da parte il proprio lavoro.

Nonostante i suoi programmi siano andati incontro ad un netto calo di ascolti, il talk show “Pomeriggio Cinque” sembra ancora dare del filo da torcere alla concorrenza. Della D’Urso, in sostanza, la rete ammiraglia di Mediaset sembra non riuscire in alcun modo a far a meno!

Barbara D’Urso regina dei social: oltre 3 milioni di seguaci per il suo profilo Instagram

Non solo regina della televisione italiana, ma persino delle piattaforme social. Il successo della nativa di Napoli, al netto delle polemiche che da sempre circondano il suo personaggio, appare davvero inarrestabile.

Su Instagram, il social network che la vede maggiormente attiva, Barbara D’Urso conta di ben 3 milioni di seguaci. Tra commenti positivi e critiche sferzanti, tra lusinghe e osservazioni a dir poco al veleno, la conduttrice continua la sua ascesa inarrestabile e si piazza al primo posto tra le personalità televisive più chiacchierate di sempre.

Anche il suo ultimo post, a ben giudicare, avrebbe sortito il medesimo effetto nei cuori dei fan. La partenopea, che si è presentata in una veste davvero succinta, ha letteralmente spaccato a metà l’opinione pubblica.

La FOTO della conduttrice spacca a metà il pubblico: “ce le hai sempre di fuori?”

All’età di sessantacinque anni, Barbara D’Urso può ancora sfoggiare una fisicità a dir poco invidiabile. Lo ha dimostrato di recente attraverso l’ultima compilation postata su Instagram, piattaforma dove vanta ben 3 milioni di ammiratori.

Con indosso un abito lungo a trama floreale e dei tacchi a spillo vertiginosi, la conduttrice cammina spavalda esibendo un fascino senza tempo.

L’occhio non può non cadere sulle gambe scolpite della d’urso, che fanno capolino da sotto lo spacco in tutta la loro imponenza.

Il pubblico, a fronte della devastante coppia di scatti, è parso dividersi perfettamente a metà. “Ma le hai sempre di fuori?“, “sono tutte invidiose di te“: questi i commenti dell’uno e dell’altro schieramento, per la serie “nel bene o nel male, purché se ne parli”.

