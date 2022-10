Valentina Ferragni incanta ancora con la pole dance, fisico scolpito e movenze sinuose: “Ti sposerei!”

La sorella di Chiara si è palesata ancora sul palo mentre danza soave al ritmo della musica, i progressi si vedono eccome! Immagini uniche da non perdere.

Nelle ultime settimane sui social ed il web sono circolate diverse indiscrezioni relative la presunta separazione tra Valentina Ferragni e Luca Vezil. Questo perché i due amanti hanno smesso di mostrarsi assieme, nel profilo di lei mancano anche le foto con il fidanzato ormai da diversi mesi, da agosto quando Luca aveva svelato che sarebbe stato lontano da casa per lavoro.

La questione è stata smentita dallo stesso influencer che a settembre ha postato alcune stories in cui si diceva innamoratissimo della sua Valentina e che ne sentiva la mancanza. Eppure i fan sono di tutt’altro avviso.

Valentina e Luca, che cosa succede?

Non sappiamo con certezza come stiano le cose tra di loro, quel che è certo è che i follower della piccola di casa Ferragni sono preoccupati e anche a margine dell’ultimo post Instagram postato i commenti sul tema sono arrivati copiosi senza una risposta di lei a giustificare o chiudere ogni dubbio.

Valentina prosegue con la sua vita frenetica, il brand e gli shooting di moda, ma anche con lo sport che ormai da diversi anni è la sua valvola di sfogo da tutti i pensieri che le girano per la testa.

La pole dance è ormai uno stile di vita per la bellissima imprenditrice, lo possiamo vedere anche nell’ultimo video condiviso in cui appare un angelo in volo che ipnotizza e fa innamorare.

Valentina Ferragni un angelo in volo, fan senza parole

C’è chi a corredo del post ha chiesto di Luca, ma c’è anche chi invece si è complimentato con lei per la bravura raggiunta in così pochi mesi dall’inizio delle esercitazioni.

Sulle note di Drake, Yebba ‘Yebba’s Heartbreak’, fluttua in volo appesa al palo con una grazia che non manifesta alcuno sforzo fisico sui muscoli del corpo.

Appare leggiadra, sorretta da una tensione nervosa che però fa sì che ogni singola fibra del suo corpo risulti allungata e perfettamente aperta, ricreando un’immagine perfetta e unica nel suo genere.

Vestita solo con un top ed uno slip nero sportivo, Valentina ha fatto breccia nei fan che hanno faticato a non restare stregati anche stavolta da questa visione mistica che ha qualcosa di decisamente irreale e fatato. Qualcuno le ha anche scritto “Ti sposerei!”, come dargli torto d’altronde?

