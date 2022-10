Sanremo 2017, il vincitore e quel retroscena inaspettato sulla co-conduttrice: “terrorizzata da…”

Sanremo 2017, il vincitore e quel retroscena inaspettato sulla co-conduttrice: le sue dichiarazioni lasciarono di sasso l’Ariston

Ancor prima di Amadeus, ci fu un altro amatissimo conduttore a cui vennero affidate ben tre edizioni consecutive del Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Carlo Conti, alla guida della kermesse canora negli anni tra il 2015 e il 2017.

Il presentatore della gara musicale più attesa di tutte, con la sua eleganza e la sobrietà connaturate, riuscì ad ottenere risultati strabilianti in termini di share. Merito ovviamente anche del supporto dei suoi co-conduttori, che Carlo scelse con particolare attenzione.

L’edizione 2017, nello specifico, fu quella che rimase maggiormente impressa nella memoria del pubblico italiano. Non solo a causa della canzone che venne incoronata vincitrice, ma anche e soprattutto per via della compagna d’avventura fortemente voluta da Conti.

Sanremo 2017, ricordate il vincitore? Il trionfo di “Occidentali’s Karma” sul palco dell’Ariston

Ad un primo ascolto, nessuno avrebbe scommesso sulla vittoria di “Occidentali’s Karma“, la canzone che Francesco Gabbani portò sul palco di Sanremo durante l’edizione 2017.

Eppure – complice la coreografia che divenne virale nel giro di pochi giorni – fu proprio il cantante lanciato dalle “Nuove Proposte” dell’annata precedente ad ottenere il gradino più alto del podio.

Il 67esimo Festival di Sanremo vantò inoltre di una co-conduttrice eccezionale al fianco di Conti, che il presentatore non mancò di corteggiare con ogni mezzo a sua disposizione. Stiamo ovviamente parlando della regina di Canale Cinque: Maria De Filippi.

Per quest’ultima, l’avventura sul palco dell’Ariston si rivelò molto diversa dalle aspettative. Ripescando una vecchia intervista rilasciata da Maria, siamo venuti a conoscenza di un retroscena a dir poco impensabile…

67esimo Festival di Sanremo: il retroscena inaspettato su Maria De Filippi

Per la conduttrice di Canale Cinque l’esperienza al Festival di Sanremo rappresentò una delle sfide più emozionanti e al contempo provanti di tutta la sua carriera.

Attraverso un’intervista rilasciata poche ore prima dell’esordio sul palco dell’Ariston, Maria De Filippi dichiarò quanto segue:

“Ho il terrore di sbagliare, non sono abituata a fare cinque prime serate di fila. E poi mi fa paura la scala”.

Dietro l’apparente impassibilità e padronanza del palcoscenico di Maria, dunque, si nascosero insicurezze e timori che accompagnarono la spalla di Conti per tutta la durata della kermesse canora. Chi se lo sarebbe mai aspettato dalla De Filippi?

SELVAGGIA LUCARELLI SI SCAGLIA CONTRO ILARY BLASI. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE