Caro bollette, puoi risparmiare sulla lavastoviglie: gli orari meno esosi

Il caro bollette incombe sulla testa degli italiani, la situazione diventa ogni giorno più difficile e le famiglie si ritrovano a fare i conti con troppi debiti.

Ormai si corre dietro agli sconti per fare spesa e agli orari per adoperare gli elettrodomestici, il tasso di inflazione è arrivato alle stelle e si prospettano mesi davvero difficili, specie quelli che precederanno il Natale.

Il Governo elargisce bonus una tantum, magra consolazione per chi non può arrivare a fine mese tutto l’anno e non una volta ogni tanto. Oggi per alleviare (in parte) le tue preoccupazioni, ti diciamo quando adoperare la lavastoviglie, uno degli elettrodomestici più utilizzati negli ultimi anni.

Ecco quando lavare i piatti, in questi orari si risparmia molto

Se anche tu, come il resto degli italiani, sei propenso a fare economia, sei nel posto giusto. Oggi vogliamo indicarti alcuni orari da tenere a mente per evitare che la tua bolletta schizzi alle stelle quando utilizzi la lavastoviglie.

Prima però vogliamo ricordarti che tutti gli elettrodomestici che hai in casa, anche se in stand-by, consumano corrente, per evitare tale dispersione, ti invitiamo a staccare le spine ed inserirle all’occorrenza così da ridurre al minimo lo spreco energetico.

Dobbiamo considerare il fatto che i consumi non sono uguali per tutti, ovvero differiscono da contratto a contratto a scenda di una determinata fascia oraria. A tal proposito esistono tre fasce differenti, Fascia 1: dalle 8 alle 19 dal lunedì al venerdì, ha un costo più alto. Fascia 2: dalle 19 alle 8 dei giorni feriali ed ha costi più ristretti rispetto alla precedente. Fascia 3: copre i weekend ed i giorni festivi e risulta essere quella più conveniente.

Ti consigliamo di adoperare la lavastoviglie a pieno carico, lo stesso discorso sopracitato vale anche per le lavatrici, la moderna tecnologia ci offre i lavaggi ECO, queste modalità permettono di consumate meno energia possibile e di rispettare l’ambiente consumando allo stesso tempo meno acqua.