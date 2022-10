Multa per Ilary Blasi: i retroscena della Smart in sosta vietata

Mentre Ilary è pranzo nel centro di Roma, la sua Smart è in divieto di sosta: multa salata per la showgirl che si salva in calcio d’angolo.

E’ stata multata dai Vigili urbani di Roma Capitale. Ilary Blasi si è mostrata sui social mentre faceva una passeggiata sulle strade del centro. Era in centro, a Roma, a pranzo fuori con l’amica Alessia Solidani mentre la polizia municipale si è adoperata per rimuovere la sua automobile parcheggiata in sosta vietata.

L’operazione della polizia capitolina è stata anche documentata da alcune fotografie spuntate sul settimanale di Alfonso Signorini “Chi”. Si tratta di un vero e proprio retroscena che riguarda il giorno in cui uscì il video che fece il giro del web in cui inquadrava la vetrina del negozio di orologi Rolex.

Arrivata in tempo, la Smart di Ilary ha rischiato la rimozione forzata: come è andata

Il giorno della provocazione tramite quel video è però lo stesso in cui la Smart di Ilary Blasi ha rischiato di essere rimossa forzatamente. La sua auto era parcheggiata in divieto di sosta.

E’ riuscita ad arrivare in tempo. La showgirl, ex signora Totti, è riuscita quindi ad evitare la rimozione della Smart.

Dopo una breve discussione, Ilary è riuscita a farsi dare il tagliando della multa e andare via dal centro della città. Ilary ha quindi firmato la multa e, salita a bordo della vettura, è riuscita a salvare la sua auto in extremis.

Non era la prima volta: automobile già rimossa in passato ma l’auto è intestata al Capitano

Si tratta, però, della Smart intestata ancora a Francesco Totti che, secondo quanto riportato dall’intervista del Corriere della Sera, verrà richiesta in fase di separazione.

Era il 2019 quando Ilary era stata fotografata in occasione di un altro episodio di rimozione forzata dell’automobile.

Era accaduto sempre in centro, a Roma. Anche in quel caso, però, la nota conduttrice era riuscita ad evitare il peggio ed era andata via guidando la sua auto.

