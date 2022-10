Uomini e Donne, Tina Cipollari messa in ginocchio: “mi chiederai scusa”

“Uomini e Donne”, tra Tina Cipollari e la dama Sara è scontro aperto! Maria De Filippi interviene a placare gli animi: ecco i dettagli

Una puntata non meno movimentata delle altre, quella di “Uomini e Donne” andata in onda pochi minuti fa. Dopo aver definitivamente archiviato il siparietto relativo ad Alessandro e Roberta – che hanno deciso di continuare a frequentarsi -, l’attenzione si è spostata su una coppia che ha abbandonato la trasmissione un mese fa.

Davide e Sara, smentendo i pronostici, hanno fatto ritorno in trasmissione mano nella mano per raccontare il proseguo della loro relazione. Una storia che non sembrava essere iniziata con i migliori presupposti, visti i trascorsi tra il cavaliere e le dame Catia e Laura.

Non appena la coppia si è accomodata in studio, le attenzioni degli opinionisti sono state immediatamente calamitate dall’atteggiamento di Davide. Quest’ultimo, a differenza di Sara, si è espresso sul suo rapporto con la dama senza mostrare particolare enfasi.

Un dato di fatto che Tina e Gianni non hanno mancato di sottolineare con toni aspri e polemici, al punto tale da scatenare una discussione a dir poco furiosa nello studio. Analizziamone insieme i dettagli.

“Uomini e Donne”, il ritorno di Davide e Sara scatena lo studio: Tina Cipollari a ruota libera

La dama originaria di Firenze, che in puntata è apparsa sorridente e radiosa, si è detta molto felice del proseguo di questa conoscenza. Davide, come da lei spiegato, si starebbe dimostrando un compagno eccezionale.

Il cavaliere, accodandosi alla fiorentina, non ha mancato di confermare la sua versione: “ci sono tutti i presupposti affinché diventi un grande amore“. Il tono e l’atteggiamento con cui Davide si è espresso, tuttavia, gli hanno subito scatenato contro le ire degli opinionisti.

“Non c’è un minimo di entusiasmo nella tua voce, non sembri preso” – ha protestato Sperti, rapidamente raggiunto dalla collega Tina – “Ma chi si fiderebbe di uno così?“.

Davide, nonostante il pubblico non sembrasse affatto dalla sua parte, ha ribattuto asserendo di essere una persona molto razionale. Il suo modo di esprimersi, nonostante si stesse parlando di sentimenti, non è indice di quel che realmente prova per Sara.

Ma Tina, che con il cavaliere pareva avere il dente avvelenato, non ha mancato di prendersela addirittura con la dama. “D’altronde tu sei una credulona, hai creduto pure a Biagio” – e ancora – “tanto a fine ottobre vi sarete lasciati“. Parole, quelle della bionda opinionista, che hanno scatenato la piccata reazione di Sara.

Sara Zilli e Tina Cipollari, è polemica in trasmissione: “dovrai chiedermi scusa”

Maria De Filippi, a fronte del diverbio scatenatosi tra le due donne, si è sentita in dovere di intervenire in favore di Tina. La conduttrice ha infatti spiegato a Sara che l’opinionista, al netto dei toni accusatori, la stava solamente mettendo in guardia da un’eventuale batosta futura.

La fiorentina, che si è mostrata sicurissima del sentimento di Davide, le ha fornito una risposta tutt’altro che distensiva:

“Pensa quello che vuoi, ma se a fine ottobre staremo ancora insieme dovrai chiedermi scusa!”

La Cipollari, dal canto suo, non ha mollato la presa di fronte alla “minaccia” di Sara. Per l’opinionista, le possibilità che i due rimangano insieme sono davvero esigue.

INTERVISTA A RO’HARA, il nuovo singolo che anticipa l’EP a YesLife: “Emotivo, fragile, potente” IL VIDEO