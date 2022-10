Ucraina, attacco al mercato centrale di Avdiivka nel Donetsk: 7 civili uccisi

Mercoledì 12 ottobre, 231° giorno di conflitto russo-ucraino: 12 arresti in Crimea e 7 civili uccisi nel nuovo attacco russo nel Donetsk.

Prosegue senza sosta l’escalation di fuoco avanzata dall’offensiva russa all’indomani dell’esplosione del ponte di Kerch, il viadotto stradale e ferroviario simbolo dell’annessione della Crimea alla Federazione Russa.

The outcomes of this morning’s shelling of a market in Avdiyivka, one of the closest towns to the frontline. At least 7 killed and 8 wounded so far pic.twitter.com/woFIqhoMRk

— UkraineWorld (@ukraine_world) October 12, 2022