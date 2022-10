Francesco Totti, la prima FOTO con Noemi: mai visto così

Francesco Totti pubblica la prima foto insieme alla sua nuova fidanzata: lo scatto è virale ed ha spiazzato il web

Mentre Ilary Blasi riceve la multa dopo aver ironizzato sui rolex in una delle piazze della Capitale e attende la prima udienza in tribunale che si terrà il 14 ottobre, Francesco Totti condivide per la prima volta una foto insieme alla sua nuova fiamma.

Nonostante ci fossimo preparati a questo evento, il pupone avrebbe spiazzato il web che non riesce ancora ad accettare il fatto che accanto a lui non ci sia più l’ex letterina romana. Eppure, Noemi Bocchi sembra nata per accompagnare l’ex calciatore che appare dopo tanto tempo tranquillo e felice.

Francesco Totti e Ilary Blasi, la situazione è disastrosa

Sembravano essere due genitori modello e una coppia esemplare, eppure anche i due vip sono caduti in tentazione e dopo quasi venti anni insieme hanno deciso di separarsi. Ma non è tutto, anche nell’addio stanno lasciando il segno.

Tra Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe iniziata una battaglia, dove oltre alla tutela dei figli, si combatte per i Rolex, borse, gioielli e scarpe di marca. E poiché a distanza di tempo non sono riusciti a trovare un compromesso, finiranno in tribunale il prossimo 14 ottobre per la prima udienza dove il giudice deciderà le sorti dell’ex coppia più amata dagli italiani.

La prima foto con Noemi Bocchi

Intanto, i due ex coniugi continuano la loro vita: Ilary Blasi da single e Francesco Totti con la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi. La coppia sarebbe uscita ufficialmente allo scoperto dopo un’estate in incognita e lontano, almeno in parte, dai riflettori.

Il Pupone sembra molto convinto della sua scelta tanto da condividere con il web la prima foto insieme alla compagna. La coppia avrebbe trascorso una serata in un posto unico e speciale per l’ex calciatore.

Ma le cose cambiano e l’amore finisce anche per chi non se lo sarebbe mai aspettato. Così Francesco si mostra sorridente e sicuro accanto a Noemi che a testa alta sorride e si gode la cena. Indossa un vestito nero attraverso cui mostra le sue forme, i capelli biondi sono sciolti e il trucco è quasi impercettibile. Il fidanzato, invece, indossa una camicia e sfoggia un nuovo taglio di capelli.

È ormai lontano il tempo in cui Totti e Ilary si mostravano seduti in uno dei tavoli di quel locale sul mare all’insegna dell’amore e della semplicità che li ha sempre contraddistinti. Si volta pagina ed inizia un altro capitolo della loro vita.

ILARY BLASI MULTATA A ROMA. IL MOTIVO NEL TG DI YESLIFE