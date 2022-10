Shaila Gatta blocca il web, la danza in aria è un fuoco di passione: “Google come divento un cerchio?” – FOTO

La Velina su Instagram ha pubblicato un video in cui esegue un ballo all’interno di un cerchio sospeso, pura esplosione di bellezza, tensione ed eros.

La bellissima ballerina di Aversa classe 1996 cattura l’attenzione ogni volta che pubblica un nuovo contenuto social sui propri canali. Esuberante e sempre in movimento, Shaila Gatta sa come mettersi in mostra con facilità, trovando la corda emotiva giusta che fa ogni qualvolta battere il cuore ai suoi follower, arrivati ad oltre 876mila su Instagram.

La Velina balla da quando era bambina, le sue prodezze scenografiche eseguite sul palco di “Amici” sono ancora negli occhi di tutti i fan del programma e non solo.

Shaila Gatta un angelo in volo, “Non mollo mai!”

Ora però si sta cimentando in un nuovo sport tutto da vedere, davvero difficile ma a cui lei non vuole rinunciare. Una nuova sfida che sicuramente la vedrà vincitrice!

“A parte il piede a rampino ad un certo punto, la discesa da elefante e la nausea fino al pomeriggio…beh…non è andata male direi 😂”.

Scrive lei nella didascalia che accompagna l’ultimo video Ig postato sul suo profilo che ha ottenuto in pochissime ore oltre 13mila like e moltissimi messaggi da parte die fan.

Shaila Gatta si cimenta con il cerchio in volo, fan senza parole

Si tratta ovviamente del cerchio areo, pratica artistica che le sta insegnando con molta pazienza la bravissima maestra Maria Agatiello.

Nel video la vediamo alzarsi in volo, sorretta sulle braccia e le gambe all’interno dell’attrezzo dentro cui Shaila si insinua e rotea con estrema destrezza e impareggiabile leggiadria. Chiusa in un completo leggings rosa chiaro che mette in mostra ogni singolo muscolo del suo corpicino “esile”.

Sto ancora imparando. Mi piace tanto mettermi alla prova in cose che non mi vengono facili. La affronto come una sfida con me stessa per superare i miei limiti e finché non riesco a migliorare come dico io… beh allora non mollo 😎.

I follower si sono innamorati della coreografia tanto che qualcuno ha anche commentato a margine: “Google come divento un cerchio?”.

