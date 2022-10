“Spacchiamo tutto Amo…” Annalisa, manca poco: i fan non stanno nella pelle – FOTO

Annalisa lo ha annunciato a tutti, i fan non stanno più nella pelle. Sul web è un delirio, manca poco e lei lo comunica così.

Annalisa Scarrone è una delle cantanti più famose in Italia, il suo trampolino di lancio fu Amici di Maria De Filippi, storica trasmissione di Canale 5 che scopre e lancia sempre nuovi talenti.

In pochissimo tempo, anche grazie al suo modo di fare, dolce e rassicurante, è diventata una conduttrice televisiva e vista la straordinaria bravura canora, una dei volti noti del palco dell’Ariston.

La sua carriera è stata ed è brillante, ha pubblicato 7 album, tutti sono stati un successo dal momento che la stessa è tanto amata dal pubblico ed è molto seguita sui social dove vanta milioni di follower.

Cosa succede? Ecco che Annalisa ricorda una data ai suoi fan

Annalisa si è avvicinata alla musica da piccola, a soli 8 anni inizia a prendere lezioni di chitarra classica, successivamente si è dedicata al pianoforte ed al flauto traverso. Avendo un carattere molto timido, la musica è stata una strada per esternare le sue emozioni.

Oltre alla musica, la cantante ha coltivato la passione per lo studio, si è laureata all’Università di Torino in fisica, portando a casa una votazione degna di nota, 96/110 e lode. terminati gli studi si lancia nel mondo dello spettacolo, partecipando anche ad alcuni concorsi letterari, di fatti ne vince tre.

Ha iniziato a lavorare come corista a Cuneo, ma la notorietà è nel 2010, quando entra nella scuola di Amici. Qui inizia un percorso di formazione costante, che le permette di arrivare al traguardo, subito dopo la partecipazione a Sanremo e la carriera di Annalisa vola senza arrestarsi mai.

Sui suoi canali social ha voluto ricordare ad fan una data importantissima: “-4 Al tour ragazzi ci siamo. Saremo bellissimiiiiiii”.

Naturalmente in milioni non aspettavano altro, Annalisa sta per iniziare un tour che la vedrà impegnata in moltissime piazze italiane. “Spacchiamo tutto Amo…”, qualcuno commenta, il pubblico è in delirio e sicuramente ne vedremo delle belle.

