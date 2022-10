Colesterolo “cattivo”: il nuovo farmaco per contrastarlo lo passa la mutua

Il farmaco approvato dall’AIFA è l’Inclisiran, nome tecnico del principio attivo atto a contrastare elevati livelli di colesterolo LDL.

Si chiama Inclisiran il nuovo farmaco approvato dall’AIFA con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre. Il suo principio attivo è utile a contrastare alti livelli ematici del cosiddetto colesterolo “cattivo”.

Secondo quanto riporta la fonte ufficiale, la distribuzione di Inclisiran sarà presto disponibile sotto il nome commerciale di Leqvio® su produzione da parte dell’azienda multinazionale svizzera Novartis. Oltre all’innovazione, il nuovo farmaco si caratterizza per la rimborsabilità.

Il principio attivo di Inclisiran: quali sono i benefici?

Le due iniezioni del farmaco sono consigliate a pazienti adulti con elevati livelli ematici nel sangue (ipercolesterolemia primaria familiare e non familiare), in particolare di colesterolo LDL (alto rischio cardiovascolare) o anomalia di lipidi nel sangue (dislipidemia mista).

Gran bella novità da inclisiran, farmaco che sarebbe in grado di ridurre il colesterolo LDL (cattivo) grazie a due somministrazioni l’anno. Ed è innovativo perché rientra tra gli agenti terapeutici RNAi (RNA interference) con il compito di silenziare RNA messaggeri (mRNA). 1/5 pic.twitter.com/yPPQz80eoa — Federico Pio Fabrizio (@FPFabrizioPhD) October 17, 2022

Le due iniezioni avvengono per via sottocutanea: la prescrizione medica richiede la reiterazione della pratica (le due dosi) ogni anno. Con riferimento alla cadenza temporale tra le due iniezioni, la seconda avviene a distanza di 3 mesi dalla prima mentre l’arco di tempo si allunga a 6 mesi per le successive.

L’assunzione del farmaco Inclisiran deve essere prescritta dal proprio medico di base e integrata a una dieta specifica atta a aumentare le possibilità di contrasto del colesterolo “cattivo”.

Colesterolo “cattivo”: come contrastarlo a tavola

Oltre al settore farmacologico, un ulteriore supporto benefico per contrastare il colesterolo “cattivo” arriva dai piatti serviti a tavola.

L’affermazione non sorprende: secondo la biodisponibilità alimentare, diverse patologie e malattie possono essere contrastate dalle potenzialità nutrizionali degli alimenti. Nella lista degli alimenti consigliati per ridurre il colesterolo cattivo vi sono: